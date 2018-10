München (ots) -Sie sind wieder da: die beiden streitlustigen wie tatkräftigenRechtsanwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert(Herbert Knaup). Ab dem 6. November 2018 um 20:15 Uhr kümmern siesich wieder mit vollem Einsatz um ihre Mandanten und sorgen auch dafür Gerechtigkeit, wo Gerichte nur Recht sprechen können. Unterstütztwerden die beiden Anwälte auch weiterhin von RechtsanwaltsgehilfinYasmin (Sophie Dal) und Reinigungsfachkraft Gudrun (Katrin Pollitt).Sie alle kämpfen für das Recht ihrer Klienten - mit Herz, Verstandund Humor. Die spannenden Fällen und emotionalen Verstrickungenmachen "Die Kanzlei" einmal mehr zum Spiegel des bunten HamburgerGroßstadtlebens.In der ersten neuen Folge "Kinderkram" will Silke Brandner (OdineJohne) den größten Fehler ihres Lebens korrigieren und die Kanzleisoll ihr dabei helfen. Sie hat im Alter von 15 Jahren ein Kind zurWelt gebracht und nach der Geburt auf Druck ihrer Eltern zur Adoptionfreigegeben. Isa von Brede übernimmt den Fall. Markus Gellertbefürchtet währenddessen, dass sein Sohn Viktor (Levin Liam) in dieFänge einer christlich-fundamentalistischen Sekte geraten ist.Gemeinsam mit Gudrun nimmt er Ermittlungen gegen die Glaubensgruppeauf, die sich "Bund der offenen Herzen" nennt und in einerLandkommune lebt.Die Bücher stammen von Thorsten Näter, Regie führten MarisPfeiffer, Dirk Pientka, Matthias Steurer und Thomas Jauch. "DieKanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion GmbH(ausführende Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag derARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unterFederführung des NDR und WDR für Das Erste."Die Kanzlei" im Internet unter www.daserste.de/diekanzleiEine Pressemappe zu "Die Kanzlei" finden akkreditierteJournalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de)zum Download. Die erste Folge der neuen Staffel "Die Kanzlei -Kinderkram" ist im Vorführraum des Ersten zu sehen. Fotos überwww.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.deFür Interviewwünsche "Die Kanzlei" melden Sie sich bitte bei:Helmut Monkenbusch, Agentur MONKENBUSCH,Mobil: 0151/644 23 971, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell