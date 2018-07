München (ots) -An einer Vignette führt in vielen Ländern für Kraftfahrer kein Wegvorbei, sonst drohen hohe Bußgelder: So wurden 2017 allein inÖsterreich 188.965 Fahrer ohne gültige Vignette erwischt, rund 80.000davon deutsche Reisende - sie mussten als sogenannte "Ersatzmaut" biszu 240 Euro zahlen. Wer die Zahlung verweigerte, bekam zusätzlich biszu 3000 Euro Verwaltungsstrafe aufgebrummt.Für viele Autofahrer, die bis Ende des Jahres regelmäßig in Ländermit Vignettenpflicht reisen, lohnt sich nun der Kauf einerJahresvignette nicht mehr. Die verschiedenen Kurzzeitvignetten inÖsterreich, Tschechien und Slowenien stellen günstigere Alternativendar. Die ADAC Touring GmbH hat die wichtigsten Informationenzusammengestellt.Österreich: Die Jahresvignette 2018 für Pkw kostet 87,30 Euro. Siegilt noch bis Januar 2019. Der Preis für eine Zwei-Monats-Vignettebeträgt 26,20 Euro. Vielfahrer können ab August die Zeit bis EndeNovember mit zwei Zwei-Monats-Vignetten überbrücken. Geldersparnisgegenüber der Jahresvignette: 34,90 Euro. Bereits ab 1. Dezember istdie Jahresvignette 2019 erhältlich und gültig.Tschechien: Ab September sollten Autofahrer genau prüfen, ob siedie 60 Euro teure Jahresvignette tatsächlich noch ausreichend nutzen.Die Monatsvignetten kosten 18 Euro und können je nach Reiseverhalteneine Alternative sein. Die neue Jahresvignette 2019 ist ab 1.Dezember erhältlich und gültig.Slowenien: Bei den slowenischen Jahresvignetten ist ein Kauf ab 1.September nicht mehr zu empfehlen. Die Jahresvignette kostet 110Euro, eine Monatsvignette 30 Euro. Wer bis November dreiMonatsvignetten nutzt, spart 20 Euro. In Slowenien gilt dieJahresvignette 2019 ab 1. Dezember.Seit Mitte Juli gibt es übrigens auch die Digitale Vignette fürÖsterreich in allen ADAC Geschäftsstellen. Das Kennzeichen wird imSystem erfasst, sowohl bei den Preisen als auch bei der Gültigkeitgibt es keinen Unterschied zur Klebevignette.Vignetten für Österreich, Tschechien, Slowenien und die Schweizkönnen in allen ADAC-Geschäftsstellen und im Internet unterwww.adac-shop.de sowie telefonisch unter 0800 5 10 11 12 (kostenfrei)erworben werden.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC-RechtsschutzVersicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC VerlagGmbH & Co. KG. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt dieADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran undsetzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter http://twitter.com/adacPressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleT 089 76 76 3474jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell