München (ots) - "Der Johann richtet es" - das Erfolgsrezept von ChefkochAlexander Herrmann steht. Kann das Team Lafer/Herrmann damit gegen denQuizduell-Olymp bestehen? Sie zeigen keine Scheu: Bei einer exotischen Süßspeisegreifen sie mutig zu - aber wissen sie überhaupt, was sie da essen? Außerdemverrät Johann Lafer, wie er zu dem Titel "Mr. Shoe" gekommen ist. Und JörgPilawa gesteht, dass er von seiner Mutter mit einem ganz speziellenKleidungsstück traumatisiert wurde. Alle Geheimnisse lüftet der"Quizduell-Olymp" am Freitag, 1. November, ab 18:50 Uhr im Ersten.Prominente Teams fordern die besten Quizzer Deutschlands heraus - immer freitagsin Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp". Auch für die Zuschauer geht es um 10.000Euro: Gewinnt der Olymp, können sich zehn Mitspieler der ARD Quiz App freuen,denn sie teilen sich den Gewinn. Sollten die prominenten Herausforderer estatsächlich schaffen, gegen drei der besten Quiz-Köpfe Deutschlands zu bestehen,spenden sie ihren Gewinn für einen guten Zweck.In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist,kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben diegleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jederSpieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unterwww.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany inZusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.