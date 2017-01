München (ots) - Ist Ralf tatsächlich 45 Jahre alt? Die richtigeAntwort kann den Kandidaten der Rateshow mit Matthias Opdenhövel vielGeld einbringen. Nur mit Menschenkenntnis, Wissen und Intuition lässtsich das das Alter von sieben Unbekannten korrekt einschätzen.Für zwei Jugendfreunde stehen am 13. Januar 100.000 Euro auf demSpiel. Bei "Rate mal, wie alt ich bin" treten Ramsi Mejri (32) undElias Schwenker (31) aus Minden an. Seit fast 20 Jahren sind sie eingutes Team - werden sie sich auch als Kandidaten bei MatthiasOpdenhövel gut schlagen?"Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für dieganze Familie. Es basiert auf dem französischen Format "Guess my Age"und wurde von Vivendi Entertainment und von der Brainpool TV GmbH andie ARD lizensiert."Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TVGmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDRmediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).www.ard-foto.dewww.daserste.de/ratemalPressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deJulia Radonjic, Marc Meissner, planpunkt,Tel. 0221/91255-710, E-Mail: meissner@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell