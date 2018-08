Das Erste / ICH WEISS ALLES! - Als Experten treten Ben Becker, Til Schweiger, Thomas Gottschalk und Lothar Matthäus an / am 8. September 2018 um 20:15 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) -ICH WEISS ALLES! feiert am Samstag, 8. September 2018, Premiere inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Moderiert wird dieEurovisionsshow von Jörg Pilawa.Zunächst müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in einemFachgebiet mit echten Fachleuten messen. Nachdem Tobias Morettileider krankheitsbedingt absagen musste, wird Ben Becker als Expertezum Thema "Johann Wolfgang von Goethe" in der Show zu Gast sein.Neben Thomas Gottschalk (Thema: Die Beatles) und Lothar Matthäus(Thema: Fußball-Weltmeisterschaften) tritt Til Schweiger als Expertezum Thema "Hollywood" in der ersten Show an.In der zweiten Runde müssen die Superhirne zeigen, dass sie mehrwissen als 1000 Gegner im Studiopublikum.In der dritten Runde warten dann mit Günther Jauch, Armin Assingerund Susanne Kunz drei erfahrene Quiz-Profis aus Deutschland,Österreich und der Schweiz. Nur wer alle drei immer schwererwerdenden Extrem-Wissensrunden übersteht, gewinnt 100.000 Euro.ICH WEISS ALLES! ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF inZusammenarbeit mit I & U TV.www.daserste.de/ichweissalleswww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell