Erste Hybridanlage zur dezentralen Stromversorgung von Privathaushalten in NRW geht in Betrieb / LWS Systems GmbH & Co. KG und Greg GmbH (FOTO)

Lockwisch (ots) -Erste Hybridanlage zur dezentralen Stromversorgung vonPrivathaushalten in NRW geht in Betrieb. Die Firma GREG GmbH mitFirmensitz in Menden (Sauerland) hat im Dezember die ersteHybridanlage zur dezentralen Stromerzeugung eines Einfamilienhausesin Hemer (NRW) in Betrieb genommen. Das 2015 gegründete Unternehmenversorgt mit seiner neuen Hybrid-Technologie private Haushalte inEin,-Zwei und Mehrfamilienhäusern mit dezentralem Strom. Das Ziel isteine größtmögliche Unabhängigkeit von den öffentlichenStromversorgungsunternehmen (EVU) zu gewährleisten. Im Vergleich mitanderen Anbietern auf dem Markt der dezentralen Stromerzeugung nutztGREG mit ihren verwendeten Technologien sowohl Sonnen- als auchWindenergie. Neben der völligen Emissionsfreiheit derStromherstellung, sind die monatlichen Kosten der eigenenStromversorgung im Vergleich zum Stromkauf bei einemöffentlichen/zentralen Anbieter der Regel ca. 50 % günstiger.Ermöglicht wird diese Ersparnis durch das hybride Zusammenwirkender einzelnen Komponenten. Ein wesentlicher Part dieses Systems wirddurch die neuen Windströmungsturbinen eines Systempartners der GREGGmbH, der LWS-Systems GmbH&Co.KG gewährleistet. DieseStrömungsturbinen decken vor allem die Strom-Grundlast einesHaushaltes, mit ihrer annähernd dauerhaften Versorgung werden geradedie Geräte im Haushalt versorgt, die nicht einfach abgeschaltetwerden können. Dazu zählen z.B. Kühltruhen, Kühlschränke,Heizungssysteme oder andere essentielle Stromabnehmer. Ein weitererwichtiger Vorteil der Wind-Strömungsturbinen ist, dass sie bereits abeiner Windgeschwindigkeit von 1,2 m/sek. anlaufen und schonverwertbaren Haushaltsstrom erzeugen. Das Hybridsystem in Hemer(Westfalen) besteht aus zwei 300-Watt-Windströmungsturbinen, einer4-kWp Photovoltaikanlage und einem 4-kWh Lithium-Speicher-Managementvon sonnen. Die Gesamtanlage wurde genehmigungsfrei auf dem Hausdachinstalliert und in Betrieb genommen. Durch das Hybrid-System von GREGkönnen die Besitzer des Hauses nun bis zu 90 % ihres benötigtenHaushaltstromes selbst herzustellen. Der Reststrombedarf kann durchMitgliedschaft in einer "Sonnen-Community" über das öffentlicheStromnetz bezogen werden.Die Hybridanlage ist modular erweiterbar, so dass ein höhererStrombedarf jederzeit durch das Anpassen der Hybrid-Komponentenerreicht werden kann. Die einzige Begrenzung für die eigeneStromproduktion liegt in der Größe und in der benötigten Nutzflächedes Daches oder der Fassaden. Bei Mehrfamilienhäusern bestehtzusätzlich die Möglichkeit vertikale Windströmungsturbinen an denHausecken zu montieren, um turbulente, böige und auch Fallwinde zunutzen. Durch diese Windströmungstechnologien, in Verbindung mitPhotovoltaik und Lithiumspeichern, können die im Moment so aktuellenMieterstrommodelle bestens versorgt werden. Das ist von großemInteresse, sowohl bei privaten, als auch gewerblichen Vermietern,weil mit dem System auch die gesetzlichen Förderanforderungendeutlich erfüllt werden. Die Förderung bezieht sich aufSpeicherkomponenten und die Mehrzählereigenschaften und darauf, dassMieter durch die Umstellung auf das Mieterstrommodell einenfinanziellen Vorteil erhalten müssen. Durch Neuentwicklungen vonHybridwechselrichtern und kernlosen Generatoren, kann dasHybrid-System auch in windarmen Bereichen, zum Beispiel inSüddeutschland eingesetzt werden. Um genau zu erfahren, ob diedezentrale Stromversorgung für das eigene Haus geeignet ist, hat GREGeine eigene Projekt-/Beratungssoftware entwickelt, mit der zumBeispiel alle Wind-und Sonnenwerte der letzten 20 Jahre auf jeden Ortin Deutschland berechnet werden können, um Planungssicherheit für dieInstallation zu haben. Das Programm, HyRE-x ermittelt für jedeKonfiguration die richtigen Komponenten, die gewünschteAutarkiegröße, die monatlichen Kosten und Fördermöglichkeiten undsehr viel mehr.GREG GmbHFranz-Kissing Str. 758706 MendenTel: 02373 - 76 094 05Pressekontakt:LWS Systems GmbH & Co. KGUrsula Rademacher23923 LockwischTel. 038828 / 23140Original-Content von: LWS systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell