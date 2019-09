München (ots) -Die Idylle trügt - auch die neunte Staffel von "Hubert ohne Staller"wartet wieder mit vielen äußerst skurrilen Fällen auf: ErmordeterHochadel, ein von Aktivisten besetzter Wald, Pfusch im Krankenhaus,ein niedlicher Hund, der seiner Besitzerin einen menschlichen Knochenbringt, und eine falsch gebettete Leiche sind Auslöser für neue Fälleder Mannschaft von Polizeirätin Sabine Kaiser (KatharinaMüller-Elmau), allen voran natürlich die beiden eigenwilligen CopsFranz Hubert (Christian Tramitz) und Reimund Girwidz (MichaelBrandner).Die oberbayerische Vorabendserie mit dem schrägen Humor ist beliebterdenn je: Die achte Staffel erreichte zwischen Januar und April 2019mit einen durchschnittlichen Marktanteil von 10,5 Prozent denhöchsten Wert seit Bestehen der Serie. Nun heißt es: Auf geht's indie nächste, die neunte Staffel! Ausstrahlungsbeginn der acht neuenFolgen ist am 23. Oktober 2019, dann, wie gewohnt, immer mittwochs um18:50 Uhr.Weil Rebecca (Jeanne Goursaud) das Team verlässt, hofft Riedl (PaulSedlmeir), ihre Position zu übernehmen. Doch die Ankunft der neuenKollegin Christina Bayer (neu im Hauptcast: Mitsou Jung) stellt nichtnur seine Pläne, sondern auch seinen Hormonhaushalt ordentlich aufden Kopf. Girwidz als Werbe-Ikone der Polizei, ein randalierendesWildschwein und ein neuer E-Streifenwagen sind weitereHerausforderungen für das Polizeiteam, das auch weiterhin tatkräftigvon Pathologin Dr. Caroline Fuchs (Susu Padotzke) unterstützt wird.Und natürlich nicht wegzudenken: der etwas halbseideneGewerbetreibende Yazid (Hannes Ringlstetter) und dieBäckereibesitzerin und Klatschtante Barbara Hansen (Monika Gruber),deren Bäckerei die inoffizielle "Info- und Austauschbörse" vonWolfratshausen bleibt.Wenn's läuft, dann läuft's: Weitere Folgen der neunten Staffel werdenab Frühjahr 2020 gedreht."Hubert ohne Staller" ist eine Produktion der Tele München Gruppe undder Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD fürDas Erste. Produzent ist Oliver Mielke, Headautoren sind PhilipKaetner und Oliver Mielke. Executive Producerin ist Bettina Ricklefs(BR). Die Redaktion hat Elmar Jaeger (BR). Die Regisseure der achtFolgen sind Wilhelm Engelhardt (1. Block) sowie Carsten Fiebeler (2.Block).Im Vorführraum des Ersten(https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) stehen absofort die ersten beiden Folgen der neunten Staffel von "Hubert ohneStaller" zur Ansicht bereit: "Bauernregel" (Folge 133) und"Waldsterben"(Folge 134).Eine Pressemappe finden Sie in der Rubrik "Pressemappen" zum Downloadunter https://presse.daserste.de/pressemappen/index.html).Fotos erhalten Sie über www.ard-foto.deFür Interviewwünsche wenden Sie sich bitte zeitnah an Eva Hess (anaradica ! Presse Organisation).Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteDr. Lars Jacob, Tel.: 089/5900 42898, Fax: 089/550 1259E-Mail: lars.jacob@daserste.deana radica ! Presse OrganisationUlrike Körner und Eva Hess,Tel.: 089/23 66 120,Fax 089/23 66 12 20E-Mail: ulrikekoerner@ana-radica-presse.com,EvaHess@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell