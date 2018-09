Hamburg (ots) -Ob für Vans, Wohnmobile, die Hütte im Wald, den Bulli oder einfachden PKW - das neue Hamburger Label vanluv bietet praktisches undzugleich stylishes Zubehör für das mobile Zuhause. Alle Stücke werdenin Deutschland von Hand gefertigt."Die Idee für vanluv entstand beim Kramen und Aufräumen in unseremBulli", erklärt Karen Dierbach, Outdoor-Fan und Gründerin desLifestyle-Labels für Van-Zubehör. "Dafür suchte ich dann nicht nurpraktische, sondern auch schöne Utensilien für unser mobiles Zuhause.Als ich nicht fündig wurde, entwarf ich die Stücke kurzerhandselbst", sagt die Produktdesignerin, die schon als Kind mit ihrenEltern im Bulli durch Europa reiste.So entstand die erste Home-Collection für unterwegs. Mit Liebe zumDetail und umfangreichem Produkt-Knowhow entwarf Karen Dierbacheinzigartige Designstücke für alle, die das Abenteuer auf Rädernlieben. "Wir verwenden robuste Materialien aus dem Wohnbereich, wennmöglich nachhaltig, und wählen jeden Stoff von Hand aus".Unter dem Motto "simplify your vanlife" entstanden dreiProduktkategorien, die dabei helfen, das unvermeidliche Chaos imWohnmobil in den Griff zu bekommen:- "STASH IT!" sorgt für Ordnung im mobilen Zuhause. Organizer inverschiedenen Größen und Ausführungen bieten jede Menge intelligentenPlatz und sind mit wenigen Handgriffen am Rücksitz montiert.Unsichtbare Nähte sorgen für eine charmante und schöne Optik -Lifestyle für unterwegs.- "HOLD IT!" bietet einfache und clevere Lösungen zum Befestigenvon Küchenrolle, Klopapier oder Handtuch. Mit Hilfe einesKarabinerhakens lassen sich die handgefertigten Rollenhalter aushochwertigen Materialien überall da befestigen, wo sie gebrauchtwerden.- Ob Schlüsselring oder Emaille-Becher - "LOVE IT!" steht fürDesignstücke, die das Leben "on the Road" noch schöner machen.Über vanluvvanluv bietet die erste Home-Collection für das mobile Zuhause.Das Hamburger Label wurde von der Produktdesignerin Karen Dierbachgegründet, die alle Accessoires selbst entwirft. Als bekennenderBulli-Fan kennt die Gründerin die Bedürfnisse ihrer Kunden und istzugleich Profi für Design, Material und Handwerk. In einer Näherei inOstwestfalen werden ihre liebevoll gestalteten "STASH IT!"-Organizerproduziert und in Hamburg im eigenen Studio die Accessoireshandgefertigt.Pressekontakt:vanluvKaren DierbachE-Mail: press@vanluv.comTelefon: +40 49 171 4800860www.vanluv.comFacebook: https://www.facebook.com/vanluv.deInstagram: https://www.instagram.com/vanluv_officialPinterest: https://www.pinterest.de/vanluv_officalWeiteres Bildmaterial können Sie hier herunterladen:https://vanluv.com/newsroomOriginal-Content von: vanluv, übermittelt durch news aktuell