München (ots) - Gleich zwei starke Kerle wollen beim erfolgreichenWissensquiz "Wer weiß denn sowas?" zum Wochenanfang beweisen, dasssie nicht nur mit ihrer Fitness überzeugen können, sondern auch dieFragen von Moderator Kai Pflaume für sie ein Leichtes sind:Hollywoodstar Ralf Moeller tritt zum Kräftemessen auf GewichtheberMatthias Steiner.Dabei stehen ihnen zwei echte Rate-Profis zur Seite: BernhardHoëcker und Elton geben wieder alles, um möglichst viel Geld für ihreUnterstützer im Publikum zu erspielen.Am Dienstag legen sich die Sängerinnen Jeanette Biedermann undElla Endlich dann ins Zeug. Der Comedian Chris Tall, sowie dieSchauspielerin und Comedy-Queen Annette Frier, sorgen am Mittwoch füreinige Lacher und Lösungen der kniffeligen Fragen. Zum Ende der Wochetreten am Donnerstag die Schauspieler Ulrike Kriener und LeonardLansink, am Freitag Charles Brauer und Dominic Raacke gegeneinanderan.Wer beim erfolgreichen Vorabend-Quiz gewinnen will, muss zuerstskurrile Fragen wie zum Beispiel diese beantworten:Warum sind Quallen für die Kosmetikforschung interessant?a) Bestimmte Proteine halten große Wassermengen zusammen.b) Ihre Hautoberfläche reflektiert UV-Strahlung zu 78 Prozent.c) Ihre Nesselzellen regenerieren sich alle paar Stunden.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 15. bis 19. Oktober 2018im Überblick:Montag, 15. Oktober - der Schauspieler Ralf Moeller und GewichtheberMatthias SteinerDienstag, 16. Oktober - die Sängerinnen Jeanette Biedermann und EllaEndlichMittwoch, 17. Oktober - der Comedian Chris Tall und SchauspielerinAnnette FrierDonnerstag, 18. Oktober - die Schauspieler Ulrike Kriener und LeonardLansinkFreitag, 19. Oktober - die Schauspieler Charles Brauer und DominicRaacke"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk"Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas