München (ots) - Am 7. August gehen unter der Regie von ThomasKronthaler in Niederbayern und der Umgebung von München dieDreharbeiten zur romantischen Komödie "Hochzeitsstrudel undZwetschgenglück" zu Ende. Angelika Schwarzhuber, die auch diegleichnamige Romanvorlage lieferte, schrieb das Drehbuch gemeinsammit Christian Lex. Die Kamera verantwortet Christof Oefelein. Inweiteren Rollen spielen Doris Buchrucker, Xenia Tiling, MatthiasGärtner, Angela Ascher, Bettina Redlich, Felix Hellmann u.v.a. DieAusstrahlung ist für 2020 auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag imErsten" geplant.Zum Inhalt:Als Hanna (Fanny Krausz) unverhofft die Hälfte eines Bauernhofesin Niederbayern erbt, wird das Leben der jungen Münchnerin vollkommenauf den Kopf gestellt. Denn die Testamentsbedingungen haben es insich! Vier Wochen muss sie den Hof zusammen mit ihrem Cousin Max(Daniel Gawlowski) bewirtschaften und schlimmer noch: jede Nacht dortverbringen - sonst geht alles an die Kirche. Ein denkbar schlechterZeitpunkt, denn Hanna ist kurz davor, in Alex' Münchner Kaffeebar miteinzusteigen. Und zufällig ist Alex (Matthias Gärtner) auch noch derMann ihrer Träume. Hanna wirft sich ins Abenteuer und versucht, denSpagat zwischen Stadt und Land zu meistern. Doch je länger sie inihrer alten Heimat ist, desto mehr erkennt sie ihre wahrenSehnsüchte. Sie kommt nicht nur einem Familiengeheimnis auf der Spur,sondern auch ihrem großen Liebesglück."Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück" ist eine Produktion dermaze pictures (Produzentin: Caroline Daube) im Auftrag der ARD Degetound des BR für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Daniela Boehm (BR)und Stefan Kruppa (ARD Degeto).Foto über www.br-foto.de