Erste Hilfe am Kind per Video-Kursus / HalloBabysitter.de und notfall-abc.de schließen Kooperation (FOTO)

Oldenburg/Berlin (ots) -Da kommt zusammen, was zusammen gehört: Eine der renommiertestenDienste im Internet für die Vermittlung von Babysittern undTagesmüttern, hallobabysitter.de, und der Anbieter vonKindernotfallkursen Notfall-ABC arbeiten künftig zusammen. DieKooperation ermöglicht es den 130.000 bei hallobabysitter.deangemeldeten Betreuungskräften, bei Notfall-ABC Videokurse unteranderem zum Thema Erste Hilfe am Kind zu belegen. Und das zu einemstark reduzierten Tarif."Die Zusammenarbeit mit notfall-abc.de hat sich fast aufgedrängt",so Frank Willers, Geschäftsführer der HalloFamilie GmbH & Co. KG."Wir empfehlen unseren Betreuungskräften stets, sich im Bereich ErsteHilfe weiter zu bilden. Online-Kurse sind da eine zeitgemäße undflexible Form der Wissensvermittlung." Der Vermittlungsservice fürBabysitter und Tagesmütter ist bereits seit 1999 aktiv und bietetfamilienentlastende Hilfe in ganz Deutschland und Österreich an.Sowohl für private Familien als auch für Mitarbeiter von Unternehmen,die die Dienstleistung von hallobabysitter.de pauschal über einenFirmen-Account buchen können.Notfall-ABC ist von allen relevanten Stellen zertifiziert undanerkannt. Mehr als 11.000 Teilnehmer haben bereits an denOnline-Kursen, die sich auch bequem und zu jeder Zeit überSmartphones verfolgen lassen, teilgenommen. Gründer undGeschäftsführer von Notfall-ABC ist Frank Klink, der unter anderemals examinierter Rettungsassistent über mehrjährige Erfahrung in derNotfallrettung und der Kinderintensivpflege verfügt.