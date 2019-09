"Erste-Hilfe-Kurse und Menüdienste zu verteuern, wäre ein falsches Signal" - Johanniter-Unfall-Hilfe zur geplanten Änderung des Umsatzsteuergesetzes (FOTO)

Berlin (ots) -Der Bundesrat wird sich am 20. September mit einem Entwurf zurÄnderung des Umsatzsteuergesetzes beschäftigen. Dadurch könntenwichtige soziale Angebote teurer werden. Betroffen wärenbeispielsweise Bildungsangebote wie Erste-Hilfe-Kurse. "Jeder Menschsollte in einem Notfall Erste Hilfe leisten können. Davon sind wirleider noch weit entfernt. Daher wäre es ein falsches Signal,Erste-Hilfe-Kurse zu verteuern", sagt Thomas Mähnert, Mitglied desBundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.Auch Menüdienste, welche fast ausschließlich ältere Menschen inAnspruch nehmen, wären dann nicht länger von der Umsatzsteuerbefreit. "Solche Menüdienste tragen dazu bei, Schwierigkeiten, diedurch das Alter entstehen, zu mildern. Mit der geplanten Änderungwürden Menschen zusätzlich finanziell belastet, die häufig sowiesoschon in einer schwierigen Situation leben. Für manche könnte dasbedeuten, dass sie sich nur noch selten ein warmes Mittagessenleisten könnten", so Mähnert.Die Johanniter-Unfall-Hilfe setzt sich daher dafür ein, dass derMenüdienst und die betreffenden Bildungsangebote weiterhin von derUmsatzsteuer befreit bleiben.Hier finden Sie die ausführliche Stellungnahme derJohanniter-Unfall-Hilfe:https://www.johanniter.de/index.php?id=263365Pressekontakt:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTherese Raatz, PressesprecherinLützowstraße 94, 10785 BerlinTel: 030-26997-360, E-Mail: medien@johanniter.dewww.johanniter-medien.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell