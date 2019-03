Das Erste-Hilfe-Kit kann Leben retten (AUDIO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Es gibt viele Alltagsdinge, über die wirnicht nachdenken, die aber unbedingt funktionieren müssen, wenn wirsie brauchen. Der Verbandskasten im Auto gehört mit Sicherheit auchdazu. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt, was es zu beachten gibt:Sprecher: Alle Autofahrer sollten ihren Verbandskasten pfleglichbehandeln, denn so ein Kit kann Leben retten. Das heißt, dass man ihnbei einem Unfall schnell zur Hand haben muss. Wir haben darum TÜVSÜD-Experte Wolfgang Weiß gefragt, wo man den Verbandskasten im Autoam besten verstauen sollte:O-Ton Wolfgang Weiß: 16 Sekunden"Der Verbandskasten soll grundsätzlich natürlich schnellzugänglich sein. Zum Beispiel im Handschuhfach, der Stauraum unterden Sitzen oder auch die Seitenfächer im Kofferraum sind eingeeigneter Ablageort. Gut ist auch, wenn auch der Beifahrer weiß, wosich das Erste-Hilfe-Kit befindet."Sprecher: Viele von uns haben meist schon lange nicht mehrnachgeschaut, ob alles in Ordnung ist. Was gehört denn in einNotfall-Set nach der aktuellen DIN- Norm hinein?O-Ton Wolfgang Weiß: 12 Sekunden"Der Inhalt wurde den neuesten medizinischen Erkenntnissenangepasst, sodass zum Beispiel ein 14-teiliges Pflasterset, zweieinzeln verpackte Hautreinigungstücher und ein extra Verbandpäckchenfür Kinder enthalten ist."Sprecher: Man fragt sich, warum bestimmte Materialien aus demErste-Hilfe-Kit überhaupt ein Verfallsdatum haben?O-Ton Wolfgang Weiß: 12 Sekunden"Das Verbandmaterial unterliegt im Auto hohenTemperaturschwankungen. Die Einweghandschuhe können spröde undlöchrig werden, die Pflaster können ihre Klebfähigkeit verlieren unddie Binden verlieren ihre Elastizität."Abmoderationsvorschlag: TÜV SÜD rät, dass man auch dieErste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen sollte, denn bei vielenAutofahrern liegt der Erste-Hilfe-Kurs schon ein paar Jahre zurück.