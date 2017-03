Erste Hilfe an Grundschulen: Kinderleicht Leben retten (FOTO)

Berlin (ots) -Erste Hilfe rettet Leben und ist kinderleicht zu lernen. Dabeigilt aber auch: Wer früh und kontinuierlich Erste Hilfe trainiert,leistet sie im Notfall selbstverständlicher. "Daher gehört für denASB die Erste Hilfe bereits in Grundschulen auf den Stundenplan",sagte ASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch am Donnerstag in derPaul-Moor-Schule in Berlin. Dort stellte der ASB seine neueErste-Hilfe-Box für Grundschüler vor. Mit dem Methodenordner könnenpädagogische Fachkräfte Kindern zwischen sechs und zehn Jahren dieErste Hilfe altersgerecht vermitteln."Gerade Grundschulkinder sind abenteuerlustig und spontan, sielernen jeden Tag etwas Neues, kleinere und größere Verletzungenbleiben dabei nicht aus", sagte Bauch. "Je früher Kinder mitErste-Hilfe-Maßnahmen vertraut sind, desto sicherer und souveränerhelfen sie im Notfall - sich selbst und anderen." Darüber hinauslernen die Kinder Gefahren besser einzuschätzen, Verantwortung fürsich und andere zu übernehmen sowie soziales Engagement undZivilcourage zu entwickeln.Die praktische Anwendung des Methodenordners probierten amDonnerstag ASB-Rettungsassistenten gemeinsam mit den Grundschülernaus. Die Mädchen und Jungen übten mit viel Spaß, wie sie einen Notrufabsetzen, Pflaster kleben oder einen Verband anlegen können."Spielend helfen lernen, um im Ernstfall bereit zu sein. Denn daseinzig falsche, das man bei Erster Hilfe machen kann, ist gar nichtszu tun", bekräftigt Ulrich Bauch.Hintergrund:Bei einem plötzlichen Herzstillstand hängen die Überlebenschancenvom schnellen Handeln Umstehender ab - denn mit jeder Minute ohneHilfe sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent. Bis zumEintreffen des Rettungsdienstes leisten in Deutschland aber nur 17Prozent der Laien Erste Hilfe. In den Niederlanden beträgt die Ratehingegen 65 Prozent. Der ASB setzt sich daher dafür ein, Erste Hilfebereits ab dem Kindergarten zu lehren und hat dafür Lehrmaterialienentwickelt. Die Methodenbox für Grundschüler schließt nun die Lückezwischen dem Kindergarten und dem Schulsanitätsdienst an denweiterführenden Schulen.Wir helfen hier und jetzt.Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politischund konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen - unabhängigvon ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösenZugehörigkeit. Mehr als 1,2 Million Menschen bundesweit unterstützenden gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft. Parallel zuseinen Aufgaben im Rettungsdienst - von der Notfallrettung bis zumKatastrophenschutz - engagiert sich der ASB in der Altenhilfe, derKinder- und Jugendhilfe, den Hilfen für Menschen mit Behinderung, derAuslandshilfe sowie der Aus- und Weiterbildung Erwachsener. Wirhelfen schnell und ohne Umwege allen, die unsere Unterstützungbenötigen.http://ots.de/aL02CPressekontakt:ASB-Pressestelle: Susanne Hörle, E-Mail: s.hoerle@asb.de, Telefon:030/23 25 786 - 113, www.asb.de, www.facebook.com/asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell