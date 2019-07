Erste Hilfe bei Fahrradpannen: die FahrradPass-App von Wertgarantie mit kostenfreiem Abholservice

Hannover (ots) - Radfahrer sind mit der FahrradPass-App vonWertgarantie ab sofort optimal für die aktuelle Saison gerüstet: Mitihren vier Funktionen Abholservice, Werkstatt-Finder, Fahrradpass undFahrradschutz bietet sie Sicherheit und bequeme Unterstützung beiPannen und Diebstählen.Wenn die Luft ausgeht, unterstützt der Werkstatt-FinderDer Klassiker unter den Fahrradpannen ist der platte Reifen.Ärgerlich, wenn das unterwegs in unbekanntem Terrain passiert, derErsatzschlauch zu Hause liegt oder die Reparatur nicht selbervorgenommen werden kann. Die FahrradPass-App bietet schnelle Hilfeund zeigt Standort, Adresse sowie den kürzesten Weg zur nächstenWerkstatt an - damit der Schaden schnell behoben und der Radausflugohne große Verzögerungen fortgesetzt werden kann.Ist eine Weiterfahrt nicht möglich, hilft der kostenfreieAbholdienstLässt sich der Schaden nicht ohne Weiteres beheben und eineWeiterfahrt nicht möglich sein, können Radfahrer in Deutschland undÖsterreich über die App einen Abholdienst, den sogenanntenPick-up-Service kontaktieren. Die "gelben Engel für Zweiräder"bringen Fahrer und Fahrrad sicher zum Ausgangspunkt der Tour, zurnächsten Werkstatt oder nach Hause. Nach Aktivierung über die Appkann der Service ein halbes Jahr lang kostenfrei genutzt werden."Darauf sind wir besonders stolz! Der Pick-up-Service ist bisherBestandteil unseres Produkts E-Bike-Komplettschutz - doch über dieApp können wir diesen allen Nutzern, unabhängig davon, ob sieWertgarantie-Kunden sind oder nicht, sechs Monate kostenfrei undaußerdem zusätzlich für unmotorisierte Fahrräder anbieten." sagtMarco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie.Ist das Rad gestohlen, sind jederzeit alle wichtigen Daten undFotos griffbereitNicht nur Pannen können Fahrradtour und -urlaub ein jähes Endebereiten. Unfälle oder Diebstahl bringen erheblichen Stress mit sich.Nicht zuletzt deswegen, weil jede Menge Formalitäten zu erledigen undin der Regel weder Kaufvertrag, noch Rahmennummer, notwendige Fotosund Unterlagen zu Rad oder An- und Umbauten griffbereit sind. Mit demFahrradpass, der ebenfalls in der App integriert ist, sind allenotwendigen Fahrraddaten schnell und überall zur Hand und bei Bedarfsogar als PDF ausdruck- und versendbar. Das erleichtert undbeschleunigt sämtliche Vorgänge, sowohl im Kontakt mit der Polizeials auch mit der Versicherung.Sollen Rad oder E-Bike versichert werden, geht das bequem über denFahrradschutzAußerdem hat jeder Nutzer die Möglichkeit via FahrradPass-App seinFahrrad oder E-Bike/Pedelec bei Wertgarantie gegen Diebstahl, Schädendurch Verschleiß, unsachgemäße Handhabung, Vandalismus und mehr zuversichern und den Pick-up-Service dauerhaft zu verlängern.Was motiviert Wertgarantie diese App zu entwickeln?Dem Unternehmen mit 20 Jahren Fahrrad-Expertise ist es wichtig,Radfahrern über die Versicherung hinaus kompetenten Service zubieten. Ein Team aus erfahrenen Fahrradmechanikern und fahrradaktivenExperten informiert bereits heute schon zu vielen Themen rund umsRad. Die FahrradPass-App erweitert das Service-Angebot und steht absofort in den gängigen Stores für Android und iOS zur Verfügung.Google Play: http://ots.de/7GzVE2iTunes: http://ots.de/mn0FTMÜber WertgarantieWertgarantie ist Fachhandelspartner Nr.1 im BereichGarantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik,Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Groupzählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzlicheGewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allemim mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner desSpezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller,Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 740Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, aktuell zählt derBestand der Gruppe über 6 Millionen Verträge. Im Mai 2018 wurdeWertgarantie von Deutschland Test mit einem Maximum-Score von 100Punkten als Deutschlands Versicherer mit der "Höchsten Reputation"ausgezeichnet.www.wertgarantie.dewww.fahrradpass.comPressekontakt:Gina Schneider | Referentin für Public Relations & Marketing |Tel: 0049 511 71280-648 | E-Mail: g.schneider@wertgarantie.deOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell