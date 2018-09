Erste Hilfe im Betrieb: Nur wer gut vorbereitet ist, kann im Ernstfall Leben retten

Berlin (ots) - Gute Vorbereitung kann im Ernstfall Menschenlebenretten. Deshalb sollten alle im Betrieb wissen, wie bei einem Notfallvorzugehen ist. Darauf weisen die Berufsgenossenschaften undUnfallkassen im Rahmen ihrer Präventionskampagne kommmitmensch hin.Besonders wichtig: eine gute Organisation der Ersten Hilfe und dieKommunikation des Themas im Betrieb.Wichtige Informationen zur Ersten Hilfe im Vorfeld kommunizierenEin grundlegendes Instrument, um alle im Betrieb für Notfällevorzubereiten, ist die jährliche Unterweisung. Hier werden wichtigeInformationen zum Ablauf der Ersten Hilfe an die Beschäftigtenweitergegeben. Folgende Aspekte sind von Bedeutung:- Welche Personen sind Ersthelfer im Betrieb und wie sind diese zuerreichen?- Wo und wie kann ein Notruf abgesetzt werden?- Wem ist der Unfall zu melden?- Wo befindet sich das Erste-Hilfe-Material, z.B. Verbandkästenoder ggf. Automatisierte Defibrillatoren?- Wie werden Rettungseinheiten an den Notfallort geleitet?"Um die jährliche Unterweisung besonders eindrücklich zu machen,bietet es sich auch an, den Beschäftigten im Betrieb zum Beispielkonkret zu zeigen, wo sie Defibrillatoren finden und vorzuführen, wiedie Sprachsteuerung eines Automatisierten Defibrillators gestartetwird", erklärt Dr. Horst Reuchlein von derVerwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) und Leiter des FachbereichesErste Hilfe der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)."Denn je konkreter eine Unterweisung ist, desto besser sind dieMitarbeiter auf den Notfall vorbereitet." Auch in Form einesAushanges, zum Beispiel des Erste-Hilfe-Plakates müssen dieBeschäftigten über Notruf, Erste-Hilfe-Material und entsprechendesErste-Hilfe-Personal informiert werden.Die Erste Hilfe wirksam organisieren"Grundvoraussetzung für eine gute Erste Hilfe im Betrieb istnatürlich, dass Ersthelfer im Betrieb vom Unternehmen benannt undderen Namen sowie Arbeitsplätze kommuniziert werden", so Reuchlein."Unternehmen sind dazu verpflichtet je nach Betriebsgröße einebestimmte Anzahl an Ersthelfern ausbilden und regelmäßig fortbildenzu lassen." Ersthelfer müssen bei einem Notfall einsatzbereit seinund helfen. Auch leichtere Verletzungen müssen im Rahmen der ErstenHilfe versorgt werden. Gegebenenfalls muss der Transport zurärztlichen Behandlung in die Wege geleitet werden. Darüber hinauskönnen Ersthelfer auch damit beauftragt werden,Erste-Hilfe-Leistungen zu dokumentieren. Als weitere Aufgabe kann demErsthelfer auch die Kontrolle über das Erste-Hilfe-Material, wie denVerbandkasten übertragen werden. Ersthelfer leisten einen wichtigenBeitrag zur Sicherheit und Gesundheit im Unternehmen und tragen somitzu einer positiven Präventionskultur bei.Hintergrund: kommmitmenschkommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zukommen, brauchen wir deshalb einen ganzheitlichen Ansatz:kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungendabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit undGesundheit Grundlage allen Handelns sind.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e.V.PressestelleStefan BoltzTel.: 030-130011410E-Mail: presse@dguv.deGlinkastraße 40, 10117 BerlinOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell