Das Erste: Highlights im Feiertagsprogramm des Ersten

Spannende Fernsehfilme und große Shows sorgen fürbeste Familien-Unterhaltung in der Weihnachtszeit bis NeujahrAm 21. Dezember um 20:15 Uhr startet Das Erste mit einem berührendenBiopic nach einer wahren Geschichte in die Vorweihnachtszeit."Kästner und der kleine Dienstag" (ARD Degeto) erzählt von derungewöhnlichen Freundschaft des berühmten Autors Erich Kästner -gespielt von Florian David Fitz - mit seinem jungen Bewunderer Hans(Nico Ramon Kleemann und Jascha Baum), der 1931 als "kleinerDienstag" in der legendären Verfilmung von "Emil und die Detektive"mitwirkte. Das Dritte Reich stellt diese Verbindung auf eine harteProbe.Im Anschluss um 21:55 Uhr bringt Dieter Nuhr in seinemJahresrückblick (rbb) die vergangenen zwölf Monate auf densatirischen Punkt. Aufregen, Einordnen, Schmunzeln, Kopfschütteln: Ineiner Zeit, in der große politische Entscheidung oft emotionalgetroffen werden, entscheidet sich Nuhr für die optimistischste allerLösungen: Lachen.Noch einmal schlafen, dann ist Heiligabend: Am 23. Dezember um 20:15Uhr präsentiert Gastgeber Eckart von Hirschhausen die große180-minütige Familienshow "Frag doch mal die Maus" (WDR) mit denGästen Annette Frier, Horst Lichter, Michael Kessler, Michael PatrickKelly, Oliver Mommsen, Mary Roos und den Ehrlich Brothers.Unter dem Reihentitel "Sechs auf einen Streich" zeigt Das Erste zweineue Märchenfilme, die Klassiker dieses Genres filmisch neupräsentieren: "Das Wasser des Lebens" (WDR) nach einer Erzählung derGebrüder Grimm am 25. Dezember 2017 um 14:45 Uhr mit Marlene Tanczik,Gustav Schmidt, Gil Ofarim, Matthias Brenner, Ingolf Lück u. a. und"Der Schweinehirt" (rbb) nach einer Erzählung von Hans ChristianAndersen am 26. Dezember 2017 um 13:40 Uhr mit Margarita Broich,Emilio Sakraya, Jeanne Goursaud, Bernhard Schütz u. a.Am 25. Dezember strahlt Das Erste um 20:15 Uhr einen weiteren der beiden Zuschauern beliebten Harz-Krimis mit Aljoscha Stadelmann, MoritzFührmann und Anna Fischer in den Hauptrollen aus. In "Harter Brocken- Der Bankraub" (ARD Degeto) wird ausgerechnet der integreGesetzeshüter Frank Koops von seiner alten Freundin/Feindin SimoneSchmidt gezwungen, bei einem Banküberfall mitzumachen. Mit einerraffinierten Erpressung, einem großen Coup und einer verführerischenAntagonistin, gespielt von Julia Koschitz, bietet der von AndreasSenn inszenierte Krimi beste Unterhaltung.Auch am 26. Dezember wird auf unkonventionelle und komische Weise imErsten ermittelt: Im "Tatort: Der wüste Gobi" (MDR) um 20:15 Uhrführt die Aufklärungsarbeit die Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner)und Lessing (Christian Ulmen) diesmal in eine forensische Psychiatrieund zu dem verurteilten Frauenmörder Gobi, gespielt von Jürgen Vogel.An den beiden Weihnachtsfeiertagen hat um 21:45 Uhr Georges SimenonsKommissar Maigret seinen Auftritt im Ersten: Zwei neue Fälle desMeisterdetektivs mit Weltstar Rowan Atkinson in der Titelrolle stehendann auf dem Programm: "Die Nacht an der Kreuzung" und "Die Tänzerinund die Gräfin" (ARD Degeto).Am 27. und 29. Dezember um 20:15 Uhr zeigt Das Erste denbildgewaltigen historischen Zweiteiler "Die Puppenspieler" (ARDDegeto) nach dem gleichnamigen Roman von Tanja Kinkel. Die beidenTeile "Aus dem Feuer" und "Ans Licht" nehmen die Zuschauer mit aufeine schicksalhafte Reise durch das Europa der Renaissance und gebenEinblicke in eine faszinierende Zeit voller Intrigen, Machtspiele undgesellschaftlicher Umbrüche. Unter der Regie von Rainer Kaufmannspielen Herbert Knaup, Samuel Schneider, Helen Woigk, Ulrich Matthes,Sascha Alexander Gersak, Philipp Moog u. a."2017 - Das Quiz" (NDR), der heitere Jahresrückblick zum Mitraten undMitspielen, steht am 28. Dezember 2017, 20:15 Uhr auf dem Programm.Bereits zum zehnten Mal präsentiert Frank Plasberg die Show mitspannenden Quiz-Herausforderungen, spektakulären Spielen und vielenemotionalen Augenblicken.Am 30. Dezember 2017 um 20:15 Uhr folgt eine Extraausgabe der derzeiterfolgreichsten Quizshow im deutschen Fernsehen: "Wer weiß denn sowasXXL" (NDR) das unvorstellbare Wissensquiz mit Kai Pflaume.Am Silvesterabend lädt Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi um20:15 Uhr zur großen "Silvestershow" (BR). Die musikalischen Gästestehen bereits fest: Song-Contest-Legende Johnny Logan, dasErfolgsduo Amigos, Bernhard Brink, Roberto Blanco undPublikumsliebling Marc Pircher sind zum Beispiel mit dabei. UmMitternacht gibt es wieder eine Live-Schalte zum Feuerwerk amBrandenburger Tor.Am 1. Januar geht es dann mit kriminalistischer Hochspannung ins neueJahr: Im "Tatort: Mord Ex Machina" (SR/ARD Degeto) fällt denKommissaren Jens Stellbrink (Devid Striesow) und Lisa Marx (ElisabethBrück) ein besonders kniffliger Fall buchstäblich vor die Füße: Einautopilotiertes Auto rast vom Parkdeck einer Firma, darin befindetsich die Leiche des Justiziars der Firma.Neben den vielen Erstausstrahlungen zeigt Das Erste auch in diesemJahr wieder die beliebtesten Klassiker "Der kleine Lord" (am 22.Dezember, 20:15 Uhr), "Familie Heinz Becker - Alle Jahre wieder" (am23. Dezember, 12:05 Uhr und 26. Dezember 2017, 10:03 Uhr), "Loriot -Weihnachten bei Hoppenstedts" (am 24. Dezember 2017, 15:45 Uhr), "DieFeuerzangenbowle" (am 24. Dezember, 20:15 Uhr) und alle dreiSissi-Filme (am 24. Dezember und 25. Dezember im Mittags- undNachmittagsprogramm). Und natürlich heißt es am 31. Dezember im"Dinner for One" (NDR) um 11:00, 15:50 und 1:00 Uhr wieder: "Sameprocedure as every year!"Das gesamte Feiertagsprogramm können Sie in einer Broschüre imPressedienst unter https://presse.DasErste.de ab sofort nachlesen.