München (ots) - In Hamburg laufen zurzeit die Dreharbeiten zu"Herzrasen" (AT). Erzählt wird die Geschichte von Katrin (AnnaSchudt) und Mark (Felix Klare), die eine auf den ersten Blickperfekte Ehe führen: Beide sind in ihrem Beruf erfolgreich, habenzwei wohlgeratene Kinder und einen verlässlichen Freundeskreis. Dochdann stellt Katrins Zufallsbegegnung mit Peter (Mark Waschke) dieBeziehung auf eine ungeahnt heftige Probe. In weiteren Rollen zusehen: Kathrin Angerer, Serkan Kaya, Julia Malik, Stephanie Japp,Paula Paul u. a. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum5. Juli 2018 an.Zum Inhalt: Ärztin Katrin (Anna Schudt) liebt es, alles unterKontrolle zu haben. Anders gesagt: Das Familienleben funktioniertihrer Meinung nach nur, solange sie alle an alles erinnert und dafürsorgt, dass jeder in der Spur bleibt. Spontanität bleibt da oft aufder Strecke. Ehemann Mark (Felix Klare) liebt seine Frau so, wie sieist, und kann mit ihrem - für den Rest der Familie durchausanstrengenden - Kontrolltick gut umgehen. Als Katrin bei einer Tagungauf einer Nordseeinsel einem Fremden (Mark Waschke) begegnet, lässtsie sich auf einen Flirt ein, wohl wissend, dass es bei diesereinmaligen Begegnung bleiben wird und muss. Zurück auf dem Festland,scheint die kurze Auszeit wie ein flüchtiger Traum. Der Katrinallerdings jäh einholt, als sie Peter bei einem Treffen imFreundeskreis unverhofft wiedersieht. Obwohl beide ihre Gefühlezunächst ignorieren, wird Katrin schmerzlich klar, dass sie eineEntscheidung über ihr weiteres Leben treffen muss."Herzrasen" (AT) ist eine Auftragsproduktion der ARD Degeto undder carte blanche Film, Produzent ist Stephan Wagner. Regie führtMarkus Herling, das Drehbuch stammt von Alexandra Maxeiner. DieRedaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).