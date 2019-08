München (ots) - Judith (Tanja Wedhorn) und Leonard (Heino Ferch)könnten unterschiedlicher nicht sein: Er, ein hochdekorierterMathematikprofessor, der an einer Sozialphobie leidet. Sie, eineattraktive Kellnerin, die es liebt, unter Menschen zu sein. Kaumeiner kann sich ihrer kommunikativen und gutgelaunten Art entziehen -außer Leonard. In "Nicht ihr Ding!" (AT) stehen Heino Ferch und TanjaWedhorn erneut für einen Fernsehfilm im Auftrag der ARD Degeto vorder Kamera. Unter der Regie von Ingo Rasper und nach dem Drehbuch vonJörg Lühdorff sind in weiteren Rollen Michael Gwisdek, Knut Berger,Karen Böhne, Karoline Teska, Jan Hasenfuß u. v. a. zu sehen. Gedrehtwird noch bis zum 3. September 2019 in Brandenburg, Berlin undUmgebung.Inhalt:Der Mathematikprofessor Leonard Damovsky (Heino Ferch) lebt undliebt die Einsamkeit. Er leidet unter einer Sozialphobie, weshalb erMenschen und ungewohnte Situationen meidet. Anstatt Vorlesungen invollen Hörsälen zu halten, kann er glücklicherweise einemForschungsauftrag zum Klimawandel in der Umgebung Brandenburgsnachgehen. Judith Kreuzer (Tanja Wedhorn) hingegen liebt es, unterMenschen zu sein. Ihr Job in einem Berliner Frühstückscafé ist ihreLeidenschaft. Kaum einer kann sich ihrer positiven Art entziehen -außer Leonard. Ausgerechnet Judiths Affäre Stefan Bach (Knut Berger),Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit an der Uni, verdonnertLeonard zu einer neuartigen Vortragsreihe, um Schüler für die Magieder Zahlen zu begeistern. Als Unterstützung stellt Bach ihm Judithzur Seite, die den Job dringend braucht, um in ihrer Wohnung bleibenzu können, die die Uni zukünftig nur an Angestellte der Uni vermietenwill. Außerdem weiß Judith aus eigener Erfahrung, wie Mathemuffelticken. Als wäre das nicht schon genug Konfliktstoff, tauchtplötzlich auch noch Leonards Vater Franz Damovsky (Michael Gwisdek)auf, der es liebt, Menschen mit seinem derben Humor zu unterhalten..."Nicht ihr Ding!" (AT) ist eine Produktion der Moviepool GmbH(Produzentin: Bernadette Schugg, Producerin: Lisa Bayer) im Auftragder ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Ingo Rasper. Das Drehbuchstammt von Jörg Lühdorff, hinter der Kamera steht Tomas Erhart. DieRedaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Myriam Thieser, ARD DegetoTel. 069 / 1509 - 420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.dePR Heike AckermannTel. 089 / 649 865 - 0, Fax 089 / 649 865 - 20, E-Mail:office@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell