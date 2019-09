München (ots) - Die Produktion der zweiten Staffel der ARD-Serie"Die Heiland - Wir sind Anwalt", die nach dem tragischen Tod von LisaMartinek kurz vor Beginn der Dreharbeiten ausgesetzt worden war, wirdwieder aufgenommen.Christina Athenstädt spielt künftig die blinde Anwältin RomyHeiland. Sie hat die ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend,die Redaktion und Produktion mit ihrer Anlage der Figur, ihrempräzisen, facettenreichen und schnörkellosen Spiel, nachhaltigbeeindruckt und überzeugt. Christina Athenstädt besitzt aus Sichtaller Beteiligten die schauspielerische Qualität und emotionaleTiefe, nach der die Rolle verlangt.Daria Moheb Zandi, verantwortliche Redakteurin beim RBB: "LisaMartinek hat sich die Rolle der blinden Anwältin Romy Heiland nachdem Vorbild von Pamela Pabst perfekt zu eigen gemacht. Lisa Martinekwar für 'Die Heiland' ein Glücksfall. Ihr plötzlicher Tod hat alleBeteiligten zutiefst getroffen. Dennoch glauben wir - die Beteiligtenauf Seiten der Produktionsfirma und der Redaktion -, dass es möglichund richtig ist, die Serie unter Beibehaltung der Figur und desetablierten Serienkosmos´ fortzusetzen. Der Gedanke der Neubesetzungbestand darin, eine Schauspielerin zu finden, die energetisch und vonihrem Typ her zu Anna Fischer passt, die die eigenwillige Assistentinspielt.""Die Heiland - Wir sind Anwalt" liegt der ARD und allenBeteiligten sehr am Herzen, denn in dieser Hauptabendserie wird dasLeben und der Alltag einer blinden berufstätigen Frau beiläufig undrealistisch erzählt. Unterstützung erfährt die Serie auch weiterhindurch die Berliner Anwältin Pamela Pabst, nach deren Biografie dieSerie konzipiert wurde. Pamela Pabst selbst hat bereits angekündigt,dass sie Christina Athenstädt bei der Vorbereitung der Rolle zurSeite stehen wird.Alicia Remirez und Nina Philipp, Produzentinnen der Serie: "Wirfreuen uns, dass es weiter geht und heißen Christina Athenstädtherzlich willkommen!"Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen am 19. November inBerlin beginnen.Pressekontakt:Presse und Information Das Erste, E-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell