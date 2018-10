München (ots) - Die Dreharbeiten sind beendet: Am 26. Oktober 2018fiel die letzte Klappe für das spannende, vom preisgekröntenRegisseur und Drehbuchautor Johannes Fabrick inszenierte Krimidrama"Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung" (AT). Matthias Koeberlinverkörpert darin den introvertierten ehemaligen Polizisten HartwigSeeler, der als Privatdetektiv spurlos verschwundene Personenaufspürt.Neben Matthias Koeberlin standen Michael Wittenborn, FriederikeBecht und Caroline Hellwig, Mona Seefried, Lasse Myhr u. v. a. vorder Kamera von Helmut Pirnat. Gedreht wurde vom 23. September bis 26.Oktober 2018 an der kroatischen Adriaküste und in München.Zum Inhalt: Felix Kepler (Michael Wittenborn) wendet sich anPrivatdetektiv Hartwig Seeler (Matthias Koeberlin), weil seineerwachsene Tochter Evelyn (Caroline Hellwig) spurlos verschwundenist. Von heute auf morgen ist sie nicht mehr erreichbar, auch ihrerArbeit bleibt sie fern. Die Eltern sind verzweifelt. Könnte EvelynOpfer einer Gewalttat geworden sein? Seeler übernimmt den Fall. Nachund nach bekommt das Bild, das der Vater von seiner geliebten Tochterzeichnet, immer mehr Risse. Seelers Recherche führt ihn auf einekroatische Insel, wo sich Evelyn möglicherweise einer Sekteangeschlossen hat. Er findet die junge Frau in einem auffallendlabilen Zustand vor. Amanda (Friederike Becht) steht ihr zur Seite.Sie ist Teil der scheinbar harmonischen Gemeinschaft, die mit einerverheißungsvollen Methode arbeitet, die Unbewusstes ans Licht bringensoll. Auch der eigentlich rationale Privatdetektiv, den seit langemdie Frage quält, warum seine Frau bei einem Autounfall ohneFremdverschulden ums Leben kam, hofft darauf, hier Antworten zufinden. Doch schon bald zeigt sich, dass die Wahrheit viele Gesichterhat und Evelyn Kepler ein tragisches Familiengeheimnis verbirgt ..."Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung" (AT) ist eine Produktionder Hager Moss Film (Produzentin: Kirsten Hager, Producerin: CosimaMaria Degler) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktionliegt bei Carolin Haasis (ARD Degeto). Regisseur Johannes Fabrickschrieb auch das Drehbuch. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel. 0173 / 535 70 48, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.depr agentur deutz, Gitta Deutzmobil 0172 / 20 79 810, E-Mail: pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell