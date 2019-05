München (ots) - Kommenden Samstag, am 11. Mai 2019, ermitteltMatthias Koeberlin als introvertierter Privatdetektiv Hartwig Seelerum 20:15 Uhr im Ersten: Die verzweifelten Eltern der spurlosverschwundenen 24-jährigen Evelyn Keppler (Caroline Hellwig) habenihm den Auftrag erteilt, ihre Tochter zu finden. Seelers Recherchenführen ihn an die kroatische Adriaküste, wo er die Vermisste in einermysteriösen Selbstfindungsgruppe aufspürt - und das in einem ziemlichlabilen Zustand. Die spirituelle Vereinigung verfolgt den Ansatz,über Hypnose den Schlüssel zu seelischen Traumata zu finden. Wieschwer es dem Unterbewusstsein fällt, wahre Erinnerungen von denen zuunterscheiden, die es nur scheinbar gegeben hat, erlebt HartwigSeeler am eigenen Leib, als er sich dort selbst einer Hypnoseunterzieht - ausgerechnet bei Amanda (Friederike Becht), derHeilerin, die auch Evelyn Keppler behandelt. Denn der Ex-Polizistringt noch immer mit dem Unfalltod seiner Frau, über dessenungeklärte Umstände er sich den Kopf zermartert. Was die Ursachedafür ist, dass Evelyn sich in die Fänge dieser spirituellenGemeinschaft begeben hat, lässt Seeler an seinen Auftraggebernzweifeln: Es gibt einen schwerwiegenden Grund, warum sich die jungeFrau von ihrem bisherigen Leben lösen will.Das Erste zeigt "Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung" amSamstag, 11. Mai 2019, um 20:15 Uhr. Neben Matthias Koeberlin in dertitelgebenden Hauptrolle überzeugen Michael Wittenborn, FriederikeBecht, Caroline Hellwig, Mona Seefried, Lasse Myhr u. v. a."Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung" ist eine Produktion derHager Moss Film (Produzentin: Kirsten Hager, Producerin: Cosima MariaDegler) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegtbei Carolin Haasis und Sascha Schwingel (beide ARD Degeto). Derpreisgekrönte Regisseur Johannes Fabrick schrieb auch das Drehbuch.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.de O-Töne und RadioKits:https:www.ardtvaudio.de/beitrag/5073Pressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.depr agentur deutz, Gitta DeutzTel.: 0172/2079810, E-Mail: pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell