München (ots) - Frank Koops is back! Nach dem ersten "HarterBrocken"-Film, der mit 7,53 Millionen Zuschauern sehr erfolgreich imErsten lief, bekommt es Aljoscha Stadelmann alias Frank Koops nun inzwei neuen Harz-Krimis mit skrupellosen Kriminellen und korruptenPolizisten zu tun. Schlau nutzt der tiefgründige, aber wenigtreffsichere Dorfsheriff den Vorteil, dass ihn die Bösen zunächstunterschätzen und für einen Trottel halten. Grimme-Preisträger HolgerKarsten Schmidt, der alle Drehbücher zu den "Harter Brocken"-Filmenschrieb, sowie die Regisseure Florian Baxmeyer ("Die Kronzeugin") undAndreas Senn ("Der Bankraub") lockern die bleihaltige Handlung mitwunderbaren Westernanklängen auf. Zum festen Cast gehören außerdemAnna Fischer als Polizistin Mette Vogt und Moritz Führmann als Koopstreuer Freund Heiner."Die Kronzeugin" am Samstag, 25. November, um 20:15 Uhr im ErstenEine Schießerei, fünf Todesopfer und er selbst verwundet - im sonstso ruhigen Revier des Dorfpolizisten Frank Koops (AljoschaStadelmann) geht es zu wie einst im Wilden Westen. Die LKA-BeamtinChristiane Kuschnereit (Anja Kling) hatte die Kronzeugin (AlwaraHöfels) im Prozess gegen einen Mafiaboss unter verdeckten Namen imbeschaulichen Örtchen untergebracht hat. Koops übernimmt diegefährliche Aufgabe, die junge Frau unversehrt zurGerichtsverhandlung zu bringen. In weiteren Rollen: Johannes Krisch,Stephan Grossmann, Matthias Bundschuh, Josef Ostendorf u.a."Der Bankraub" am Montag, 25. Dezember, um 20:15 Uhr im ErstenFrank Koops (Aljoscha Stadelmann) bekommt Besuch von einer "altenBekannten", gespielt von Julia Koschitz, und wird gezwungenermaßenvom Gesetzeshüter zum Gesetzesbrecher. In Episodenrollen sindaußerdem mit dabei: Michael Rotschopf, Jan Krauter u.a.