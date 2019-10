München (ots) - Schusswechsel statt Wildwechsel: Seit 15. Oktoberwird im Harz ein weiterer Krimi für die publikumsstarkeARD-Degeto-Reihe "Harter Brocken" mit Aljoscha Stadelmann in derHauptrolle als Frank Koops gedreht. Ort des Geschehens ist erneut dasbeschauliche St. Andreasberg im Harz. Und dieser Fall ist besondersbrisant: Die italienische Mafia hat sich in das kleine Dorf verirrtund fordert ein von einer Restauratorin geklautes Gemälde zurück. DieSituation droht zu eskalieren und Frank Koops hat alle Hände voll zutun ...In weiteren Rollen sind wieder Moritz Führmann als Postbote Heinerund Anna Fischer als Koops Kollegin Mette Vogt zu sehen.Episodenrollen übernehmen u.a. Nadja Bobyleva, Katharina Heyer,Anatole Taubman, Stefano Cassetti, Emilio De Marchi, AndreasGrusinski, Jan Georg Schütte und Uke Bosse. Inszeniert wird "DieFälscherin" (AT) von Regisseur Anno Saul nach einem Drehbuch vonHolger Karsten Schmidt. Gedreht wird voraussichtlich von MitteOktober bis Mitte November 2019 in St. Andreasberg und Umgebung.Zum Inhalt: Der Tag fängt nicht gut an für den DorfpolizistenFrank Koops (Aljoscha Stadelmann): Susanne Kramer (Nadja Bobyleva)aus der Polizeiverwaltung überrascht ihn beim Frühstück mit einemunangemeldeten Besuch. Sie will sich ein Bild von der Effizienz deskleinen Polizeipostens machen, die Schließung wegen "Unterlastung"steht im Raum. Da werden sie von Briefträger Heiner (Moritz Führmann)zu einer Leiche gerufen. Der Tote ist dunkel gekleidet, aber keinSchornsteinfeger und schon gar nicht einer aus der Gegend, wie deraufmerksamen Nachbarin Frau Burkhardt (Heide Simon) sofortaufgefallen ist. Was also suchte ein Italiener (Stefano Cassetti) aufdem Dach des Ferienhauses, das eine Restauratorin (Katharina Heyer)gemietet hat? Als Koops herausfindet, dass es um einmillionenschweres Gemälde geht, hinter dem die italienische Mafia herist, ist es leider fast schon zu spät ..."Harter Brocken: Die Fälscherin" (AT) ist eine Produktion von H&VEntertainment im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzent istLynn Schmitz, die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto).Den vierten Film der Reihe "Harter Brocken: Der Geheimcode" zeigtDas Erste am 19. Dezember 2019 um 20:15 Uhr.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel: 069 / 1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.dePRESSE PARTNER Köln, Malte WeberTel.: 0221 / 165 343-51, E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell