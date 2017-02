München (ots) - Ist Marcel wirklich schon 29? Liegen Dominique undMike richtig, kann ihnen die Antwort viel Geld einbringen. Die beidenLiebhaber härterer Musik treten an bei "Rate mal, wie alt ich bin",dem Quiz mit Matthias Opdenhövel im Ersten. Kennengelernt hatten sichdie Kandidaten bei einem Open-Air-Festival, heute leben der Koch unddie Studentin zusammen in Magdeburg. Jetzt haben sie die Chance auf100.000 Euro - wenn sie das Alter von Marcel und sechs weiterenUnbekannten erraten."Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für dieganze Familie. Es basiert auf dem französischen Format "Guess my Age"und wurde von Vivendi Entertainment und von der Brainpool TV GmbH andie ARD lizensiert."Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TVGmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDRmediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deJulia Radonjic, Marc Meissner, planpunkt,Tel. 0221/91255-710, E-Mail: meissner@planpunkt.dewww.ard-foto.dewww.daserste.de/ratemalOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell