München (ots) - Einst waren sie beste Freundinnen: Maria (UschiGlas), Helga (Jutta Speidel) und Kiki (Hannelore Elsner) - doch übereinen heftigen Streit verloren sich die drei aus den Augen. Damitplatzte auch ihr Traum vom gemeinsamen Tanzcafé. Als aber dieunkonventionelle Kiki nach Jahrzehnten plötzlich wieder in Landshutauftaucht, stellt sie ihr aller Leben auf den Kopf.Für Hannelore Elsner, die am 21. April 2019 überraschend verstarb,ist "Club der einsamen Herzen" einer ihrer letzten Filme. ChristineHartmann schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern führte auch dieRegie bei dieser feinfühligen und unterhaltsamen Best-Ager-Komödie.Das Erste zeigt "Club der einsamen Herzen" am Samstag, 8. Juni, um20:15 Uhr.Maria (Uschi Glas), Helga (Jutta Speidel) und Kiki (HanneloreElsner) waren in Jugendtagen beste Freundinnen. Jetzt herrscht seitvielen Jahren Funkstille zwischen ihnen. Als sich Helga und Mariaeines Tages zufällig begegnen, hält sich die Wiedersehensfreude eherin Grenzen. Bei beiden Frauen ist nicht so arg viel los im Leben:Helga, zweifache Mutter und bereits Oma, trauert ihrem verstorbenenMann nach, und Maria, deren Sohn Jakob (Max Schmidt) undSchwiegertochter Paula (Kathrin von Steinburg) inzwischen denFamilien-Juwelierladen übernommen haben, fühlt sich nicht mindereinsam. Und dann taucht auch noch die Dritte des Mädels-Trios auf:die exzentrische Kiki, die von Landshut aus in die weite Weltaufgebrochen ist, um eine Musikkarriere zu starten. Von ihrem frühenRuhm ist aber genauso wenig geblieben wie von ihren Gagen. Dassausgerechnet Kiki, die sie damals mit dem Jugendtraum von einemgemeinsamen Tanzcafé hat sitzen lassen, nun wieder auf beste Freundinmacht, finden die anderen beiden alles andere als prickelnd. Und dochbeginnt die alte Idee, das Tanzcafé Düll zu übernehmen, bald Formenanzunehmen. Marias Sohn Jakob und Helgas Töchter Riccarda (InaLehmann) und Sabine (Kathrin Anna Stahl) wollen dies mit allenMitteln stoppen. Unterstützung bekommen die drei Damen von KikisSchwarm Cabrio (Eduardo Mulone) und Helgas heimlichem Verehrer Lothar(Hansi Kraus), die den "Club der einsamen Herzen" herbeisehnen. Dashilft, um Rückschläge wegzustecken - denn Maria, Helga und Kikiwollen es einfach noch mal wissen!Neben Uschi Glas, Jutta Speidel und Hannelore Elsner spielen HansiKraus, Gundi Ellert, Billie Zöckler u.a."Club der einsamen Herzen" ist eine Produktion der tnfTelenormfilm GmbH (Produzenten: Florian Deyle und PhilipSchulz-Deyle) in Koproduktion mit Christine Hartmann im Auftrag derARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius undSascha Schwingel (beide ARD Degeto).Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten derPressemappe im Presseservice Das Erste unterhttps://presse.daserste.de/pages/pressemappenPressefotos unter www.ard-foto.deIm Internet: www.DasErste.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deMedienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf,Tel.: 089/30090-38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell