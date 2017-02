Erste Group entscheidet sich für Asset Control für die Compliance von PRIIPS und MiFID II

Weitere Suchergebnisse zu "Erste Group":

London (ots/PRNewswire) -Erste Group Bank AG, eine der größtenFinanzdienstleistungsinstitutionen in Zentral- und Osteuropa, hatsich für Asset Controls AC Plus Finanzdatenmanagementplattformentschieden, um die regulatorischen PRIIPs- und MiFIDII-Anforderungen zu erfüllen.Die Erste Group nutzt Asset Controls AC Plus zur Schaffung einerzentralen Wertpapierdatenbank für die Institution und die meistenihrer Tochtergesellschaften in sieben Ländern in Europa: Österreich,Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien undSerbien. Die zentrale Wertpapierdatenbank ermöglicht die Aufnahme,die Aggregation, die Normalisierung und die Verteilung verschiedenerzentraler und lokaler Datenquellen, um die Erstellung derHauptinformationsdokumente (KID = Key Information Document) zuunterstützen, wie dies im Rahmen der Anforderungen fürzusammengesetzte Anlageprodukte (PRIIPs - Packaged Retail Investmentand Insurance-based Investment Products) von Januar 2018 erforderlichsein wird.KIDs werden einheitliche Offenlegungsdokumente sein, diestandardisierte Informationen bereitstellen, um Anlegern klare undvergleichbare Informationen zum Umfang der verfügbaren Produkte zugeben. Um eine einheitliche und klare Sprache zu gewährleisten,enthält die Richtlinie verbindliche Regeln für die Form und denInhalt des KID. Dieses muss zusammengestellt werden, bevor das PRIIPim jeweiligen Land vertrieben werden kann. Bereiche derPRIIPs-Bestimmung entsprechen den Anforderungen für den Vertrieb vonFinanzinstrumenten laut MiFID II - beides beeinflusst, wie FirmenProdukte für ihre Kunden vermarkten.Michael Wilhelm, CIO Group Corporates and Markets bei Erste Group,kommentierte:"PRIIPs macht es erforderlich, dass jede Tochtergesellschaft oderSparkasse innerhalb der Erste Group ihre eigene Produkte und damitdie zugehörigen KIDs unterhält, wodurch zentrale und lokaleDatenquellen kombiniert werden müssen.""Es gibt sehr strenge Richtlinien für die Verantwortlichkeit unddas Management von solchen Daten, weshalb ganz klar ein Bedarf nachsoliden Datentechnologielösungen besteht", fuhr Michael Wilhelm fort."Wir benötigen eine Plattform, die spezifische Datensätze für dieFilialen neben einem globalen Masterdatensatz verwalten kann. Durchdie Zusammenarbeit mit Asset Control an einer vorherigen Initiativehaben wir AC Plus aufgrund seiner Stärke bei den Kernfunktionalitätenbei der Modellierung, Normalisierung, Konsolidierung und derVerteilung von Referenzdaten ausgewählt."Die Plattform wird es der Erste Group ermöglichen, hochkomplexeAnwendungsfälle auf flexible Weise und innerhalb eines kurzenZeitrahmens zu implementieren. Darüber hinaus wird dieAnbindungsfähigkeit von AC Plus es der Erste Group ermöglichen,Änderungen an der zentralen Wertpapierdatenbank sofort für die übrigeGruppe verfügbar zu machen. Dies geschieht mittels einer"Push"-Architektur basierend auf dem Datenverteilungsmodul ACConnect.Erste Group wird mit Asset Control für seine PRIIPs-Initiative imSeptember 2017 live gehen, noch vor Fristablauf für die Compliance imJanuar 2018. Die Gruppe wird sicherstellen, dass die gleicheArchitektur auf der zentrale MiFID II Datenbank angewendet wird, umdie diesbezüglichen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, wieetwa der Klassifizierung von Instrumenten,Handelsplatzrepräsentation, Pre- und Post-Trade-Berichterstattung unddem Anschluß von ESMA.Asset Control stellt den weltweit führenden Finanzinstitutionenhochleistungsfähige Finanzdatenmanagementsysteme, einschließlichG-SIBs und Investmentmanager zur Verfügung. Ob für Compliance,Evaluierung oder Risiko, wir liefern Daten mit Effizienz, Transparenzund Integrität. http://www.asset-control.comPressekontakt:+44(0)20-7743-0320info@asset-control.comOriginal-Content von: Asset Control International, übermittelt durch news aktuell