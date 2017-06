Erste Group Bank: Kann diese Alpenbank das Tor nach Osteuropa öffnen?

Weitere Suchergebnisse zu "Erste Group":

Liebe Leser,

wann waren Sie zuletzt im schönen Österreich unterwegs? Wer öfter in der Alpenrepublik ist, kennt sicher das Logo der Erste Group. Wer Geld abheben möchte, findet im großen Automaten-Netz des Unternehmens schnell eine Möglichkeit. Doch die Bank steht nicht nur für Österreich. Auch in Osteuropa ist man engagiert.

Jahrelang galt die Aktie daher als Geheimtipp für alle, die beim Osteuropa-Geschäft einen Fuß in die Tür stellen wollten. Doch dann kam die Wirtschaftskrise und auch österreichische Banken wurden abgestraft. Wie es jetzt um das Unternehmen steht und ob Sie sich die Aktie näher ansehen sollten, lesen Sie in unserer Analyse!

Gut ins neue Geschäftsjahr gestartet

Die Erste Group Bank ist 1819 unter dem Namen Erste Bank der österreichischen Sparkassen gegründet worden. Sie hat sich in den letzten zehn Jahren zu einer der führenden Bankgruppen Zentraleuropas (CEE-Segment) entwickelt. Mit Fokus auf die Region Mittel-/Osteuropa betreuen rund 46.000 Mitarbeiter in fast 2.792 Filialen mehr als 16 Mio Kunden in Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien.

Die Erste Group verzeichnete 2016 die besten Ergebnisse ihrer Geschichte. Aufgrund der niedrigeren Risikokosten, die aus einer Verbesserung der Portfolioqualität resultierten, erzielte die Bank einen Nettogewinn von 1,26 Mrd €. Der Zinsüberschuss ging – bedingt durch das niedrige Marktzinsniveau und den umfassenden Abbau fauler Kredite – auf 4,37 Mrd € zurück. Das Kreditwachstum konnte die Entwicklung nicht vollständig kompensieren.

Der Provisionsüberschuss sank auf 1,78 Mrd €. Rückgänge gab es sowohl bei den Erträgen aus dem Kreditgeschäft und den Zahlungsverkehrsdienstleistungen als auch bei den Erträgen aus dem Wertpapiergeschäft. Die Betriebsaufwendungen stiegen wegen verstärkter Investitionen in die IT und Digitalisierung an.

Während sich das Kreditwachstum mit einem Neukreditvolumen von nahezu 5 Mrd € ordentlich entwickelte, erhöhten sich die Kundeneinlagen – im Privat- und Firmenkundengeschäft zusammen – um mehr als 10 Mrd €. Mit einem Gewinn von 262 Mio € ist die Erste Group gut ins Geschäftsjahr 2017 gestartet.

Nicht schlecht, aber auch nicht gut

Dazu haben auch die guten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der ganzen CEE-Region beigetragen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt eine Fortsetzung der positiven Trends des Vorjahres: Das Kreditvolumen verzeichnete im Privatkundengeschäft stabile Wachstumsraten, und die Risikokosten blieben auf historischen Tiefständen.

Die Erste Group hat mit einer harten Kernkapitalquote von 13% ihre Kapitalisierung auf hohem Niveau gehalten. Auf Sicht von 6 bis 12 Monaten erwarten wir eine durchschnittliche Kursentwicklung. Die Aktie ist ganz okay, mehr aber auch nicht!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.