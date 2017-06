Erste Group Bank AG erzielte 2016 die besten Ergebnisse ihrer Geschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "Erste Group":

Liebe Leser,

die Erste Group verzeichnete 2016 die besten Ergebnisse ihrer Geschichte. Aufgrund der niedrigeren Risikokosten, die aus einer Verbesserung der Portfolioqualität resultierten, erzielte die Bank einen Nettogewinn von 1,26 Mrd €. Der Zinsüberschuss ging – bedingt durch das niedrige Marktzinsniveau und den umfassenden Abbau fauler Kredite – auf 4,37 Mrd € zurück. Das Kreditwachstum konnte die Entwicklung nicht vollständig kompensieren. Der Provisionsüberschuss sank auf 1,78 Mrd €.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt eine Fortsetzung der positiven Trends des Vorjahres

Rückgänge gab es sowohl bei den Erträgen aus dem Kreditgeschäft und den Zahlungsverkehrsdienstleistungen als auch bei den Erträgen aus dem Wertpapiergeschäft. Die Betriebsaufwendungen stiegen wegen verstärkter Investitionen in die IT und Digitalisierung an. Während sich das Kreditwachstum mit einem Neukreditvolumen von nahezu 5 Mrd € ordentlich entwickelte, erhöhten sich die Kundeneinlagen – im Privat- und Firmenkundengeschäft zusammen – um mehr als 10 Mrd €.

Mit einem Gewinn von 262 Mio € ist die Erste Group gut ins Geschäftsjahr 2017 gestartet. Dazu haben auch die guten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der ganzen CEERegion beigetragen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt eine Fortsetzung der positiven Trends des Vorjahres: Das Kreditvolumen verzeichnete im Privatkundengeschäft stabile Wachstumsraten, und die Risikokosten blieben auf historischen Tiefständen. Die Erste Group hat mit einer harten Kernkapitalquote von 13% ihre Kapitalisierung auf hohem Niveau gehalten

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.