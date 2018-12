Erste Group Bank AG Aktie: Nachhaltige Dividendenpolitik?

Weitere Suchergebnisse zu "Erste Group":

Die Erste Group profitiert von der guten Konjunktur in Osteuropa. Höhere Zinsen in Tschechien und Rumänien bescherten der Bank einen größeren Zinsertrag. Zudem stieg das Kreditvolumen in allen wichtigen Märkten, weil die Unternehmen kräftig investieren. Durch die niedrige Arbeitslosigkeit bringen die Menschen zudem immer mehr Geld zur Bank. Die Erste Group konnte die Einlagen um 5,9% steigern. Die Bruttoeinnahmen stiegen in

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.