Erste Group Bank AG Aktie: Hat der neue Vorstandschef die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt?

Weitere Suchergebnisse zu "Erste Group":

Auch die Erste Group leidet unter der Corona-Krise. Vor allem im 2. Quartal mussten hohe Abschreibungen verkraftet werden. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten rutschte die Bank aber in keinem einzelnen Quartal in die Verlustzone. In den ersten 9 Monaten sanken die Bruttoeinnahmen um 2% auf 5,3 Mrd €. Dabei sorgte die hohe Kreditnachfrage infolge der Krise sogar für einen höheren Zinsüberschuss. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung