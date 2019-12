Erste Group Bank AG Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Erste Group":

Am 4. Oktober feierte die Erste Group 200jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr wächst das Geldhaus und profitiert von der guten Wirtschaftslage in Mittel- und Osteuropa. Die Kundeneinlagen sind im Jahresvergleich um 6,1% auf 172,5 Mrd € gestiegen. Auch das Kreditvolumen stieg um 5,7% an. Die Bank baut ihr Kerngeschäft aus. Das macht sich auch im Ergebnis bemerkbar. Der Zinsüberschuss kletterte in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



