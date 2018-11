München (ots) - Seit über 20 Jahren jagt sie als Zivilfahnderin"Harry" im Hamburger "Großstadtrevier" große Haie und kleine Fische -bei "Wer weiß denn sowas?" am Montag trifft die Schauspielerin MariaKetikidou auf ihren Polizeikommissar - Kollegen Peter Fieseler. Beidesind sie auf der Spur nach den richtigen Antworten auf die zum Teilkuriosen Quiz-Fragen von Moderator Kai Pflaume.Am Dienstag treten die Sportmoderatoren Frank Busemann und NorbertKönig gegeneinander an, bevor es am Mittwoch mit Carolin Niemczyk undDavid Grunenberg von der Band "Glasperlenspiel" musikalisch wird. AmDonnerstag kämpfen die Komiker Matze Knop und Ingo Appelt an derSeite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton um den Sieg ummöglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen.Das wollen auch die Volksmusikanten Andy Borg und Stefanie Hertel,die zum Wochenausklang spannende Fragen wie diese richtig beantwortenmüssen:Was unterscheidet die zweite Geige von der ersten Geige einesOrchesters?a) Sie spielt in einer tieferen Tonlage.b) Die Spieler haben etwas weniger Erfahrung.c) Zweite Geigen werden mit kürzeren Bögen gespielt.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 12. bis 16.November 2018im Überblick:Montag, 12. November - die Schauspieler Peter Fieseler und MariaKetikidouDienstag, 13. November - die Sportmoderatoren Frank Busemann undNorbert KönigMittwoch, 14. November - die Musiker Carolin Niemczyk und DavidGrunenberg von "Glasperlenspiel"Donnerstag, 15. November - die Komiker Matze Knop und Ingo AppeltFreitag, 16. November - die Volksmusikanten Andy Borg und StefanieHertel"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell