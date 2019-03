Finanztrends Video zu



München (ots) -Mit einem großen Knall, zerberstenden Scheiben, herumfliegendenTrümmern und der panischen Flucht ins Freie endet am kommendenMontag, 1. April 2019, die 32. Staffel "Großstadtrevier" im Ersten."Das Revier explodiert" (Buch: Elke Schuch, Regie: Tom Zenker) istdie 438. Folge des ARD-Vorabendklassikers und der Titel dieser Folgehält sein Versprechen.Als Revierchefin Küppers (Saskia Fischer) vor einem Café vonSchlägern attackiert und mit gebrochenen Rippen und schwerenPrellungen ins Krankenhaus gebracht wird, ist für Hannes Krabbe (MarcZwinz) schnell klar, dass dieser Angriff im Zusammenhang mit derHaftentlassung von Manni Schwacke (Hanns Jörg Krumpholz) steht. DirkMatthies (Jan Fedder) kann sich noch gut an die verhängnisvolle Nachterinnern, in der Manni Schwacke bei einer Fahrzeugkontrolle einenPolizisten mit einem Nageleisen niederschlug. Handelt es sich bei demgewaltsamen Angriff auf Frau Küppers um einen Racheakt? Harry Möller(Maria Ketikidou) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) forschen amTatort nach, während Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) und LukasPetersen (Patrick Abozen) einen alten Bekannten aufsuchen: ManniSchwackes Bruder Olli (Rudolf Krause). Aber auch Frau Küppers zeigtEigeninitiative - und begibt sich dabei erneut in Gefahr. WährendDaniel Schirmer (Sven Fricke), bewaffnet mit einem Werkzeugkoffer, imbaulich etwas maroden Revier Hausmeistertätigkeiten nachgeht, bekommter unerwartet Besuch von Olli Schwacke. Plötzlich nehmen die Dingeeine schreckliche Wendung, an deren Ende eines klar ist: In dieserWache wird das Team vom "Großstadtrevier" nie wieder arbeiten können."Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke, Ausführende Produzentin: Dr. ClaudiaThieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin istDiana Schulte-Kellinghaus (NDR)."Großstadtrevier", montags um 18:50 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/revierWeitere Informationen können akkreditierte Journalisten demPresseheft im Pressedienst Das Erste unterhttps://presse.daserste.de/pressemappen entnehmen. Die Folge 438steht vorab dort auch im Vorführraum zur Verfügung.Pressefotos bei ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deSandra Lindenberger, fp frontpage communicationsTel.: 040/37879790, mobil: 0171/2111711E-Mail: slindenberger@frontpagecom.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell