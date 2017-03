München (ots) -Am kommenden Montag, 6. März 2017, startet die 30. Staffel"Großstadtrevier" mit Rückblenden und Rückbezügen auf die 30-jährigeGeschichte der Serie. So steht Dirk Matthies (Jan Fedder) gleich inder ersten neuen Episode (Folge 391: So viele Jahre) der Mörderinseiner einstigen Kollegin Ellen Wegener gegenüber. Adelheid Martensist in einem Altersheim bestohlen worden. Die alte Dame hatte vorvielen Jahren als Apothekerin seine Verlobte und Kollegin vergiftet.Wie soll Dirk der Mörderin, die ihre Strafe verbüßt hat,gegenübertreten? Die Beamten vom "Großstadtrevier" sind währenddesseneinem seit Jahren Vermissten auf der Spur, der in die Fänge einesDrogenkartells geraten ist. Um nach Jahren seinen Vater in Hamburgwiederzusehen, geht er ein riskantes Spiel mit den brutalen Gangsternein.Die Jubiläumsstaffel der Hamburger Kultserie verspricht denZuschauern 16 neue, spannende und unterhaltsame Fälle. ObRaubüberfall, Entführung oder Kunstfälschungen - auf das Team vom"Großstadtrevier" kommt viel Arbeit zu. Die Beamten vom Kiezermitteln in der Neonazi-Szene und ganz Hamburg scheint verrücktgeworden zu sein, weil eine junge Wölfin in der Stadt gesichtetworden ist (Folge 394: Die Wölfin). Die Kommissariatsleiterin FrauKüppers (Saskia Fischer) bringt einen kleinen Jungen mit auf dieWache, den sie für ein Flüchtlingskind hält und doch nur einSchulschwänzer ist (Folge 397: Auf eigene Faust). Und ihr VorgängerBernd Voss (Wilfried Dziallas in einer Episodenrolle) zeigt imKommissariat 14 den betrügerischen Verkauf von Pseudo-Medizin an undermittelt schließlich mit Hannes Krabbe (Marc Zwinz) verdeckt beieiner Kaffeefahrt (Folge 398: Die Aufsteiger des Jahres). In der 400.Folge (Hunde, die bellen) werden Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz)und Daniel Schirmer (Sven Fricke) beim Informationsbesuch in einerSchule direkt in eine Geiselnahme verwickelt. Und was ist eigentlichmit Lothar Krüger (Peter Heinrich Brix in einer Episodenrolle)geschehen? Der einstige Kollege, der nach einem Lottogewinn diePolizeiuniform auszog und sich einer Theaterkompanie anschloss,arbeitet inzwischen als Putzkraft auf einem Touristendampfer (Folge404: Wer ist Lothar Krüger?). Piet Wellbrook (Peter Fieseler) bringtsich bei Undercover-Ermittlungen in einem Trainingscenter selbst inLebensgefahr. Organisiert etwa der Kampftrainer der Polizei, in densich ausgerechnet Piets Kollegin Nina verliebt hat, illegale,lebensgefährliche Fights (Folge 402: Auf Leben und Tod)?Milieuermittler Dirk Matthies steht unter einem ungeheuerlichenVerdacht: Hat er Schmiergeld von Schutzgelderpressern angenommen(Folge: Ausnahmezustand 405)?"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke) im Auftrag der ARD und der ARD Werbung.Die Redaktion haben Dr. Bernhard Gleim und Franziska Dillberger(NDR)."Großstadtrevier", 30. Staffel ab 6. März 2017, montags um 18:50Uhr Im Internet: www.DasErste.de/revierWeitere Informationen enthält das neue Presseheft im PressedienstDas Erste unter https://presse.daserste.dePressefotos: www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deEnno Wiese, Büro BerlinTel: 030/850 73 450, E-Mail: wiese@bueroberlin.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell