München (ots) -Am kommenden Montag, 3. Dezember 2018, wird er zum ersten Mal im"Großstadtrevier" ermitteln: Patrick Abozen feiert in der Folge "DerNeue mit 'T'" keinen leichten Einstand als Polizeioberkommissar LukasPetersen. Die Uniform ist gerade zugeknöpft, da muss er mit KolleginNina Sieveking (Wanda Perdelwitz) gleich einem Fall von eskalierendemNachbarschafts-Mobbing nachgehen. Ein Thema, das ihn selbst auf derWache unerwartet trifft - Kollege Hannes Krabbe (Marc Zwinz) hatnämlich Nachforschungen über den Neuen angestellt. Das überraschendeErgebnis treibt Hannes dazu, die Kollegen gegen Lukas Petersenaufzuwiegeln."Mit offenen Armen empfangen ihn die Kollegen anfangs nicht, aberLukas bleibt cool. Da ist er wie ich", sagt Patrick Abozen lachend.Der Hamburger hat bereits als Assistent Tobias Reisser im Kölner"Tatort" Polizei-Erfahrung gesammelt. Abozen: "Mehr Action habe ichallerdings im 'Großstadtrevier'. Und in den kommenden Folgen darf ichdauernd Gummibärchen essen. Besser geht's ja nicht!" Mittlerweilehaben sich beide, Lukas Petersen und Patrick Abozen, gut im Team undauf der Wache eingelebt. "Bei den Dreharbeiten vergeht kein Tag, andem ich nicht ein paar Mal laut lache. Das schaffen andere nicht malim Urlaub."Seinen mittlerweile dritten Gastauftritt absolviert RaubeinClaude-Oliver Rudolph in der gleichen Folge. Er spielt den frisch ausdem Gefängnis entlassenen Till Jessen, der bei seiner Rückkehr in einbürgerliches Leben von seinen neuen Nachbarn anscheinend massivangefeindet wird. "Großstadtrevier" bedeutet für ihn vor allem einWiedersehen mit Jan Fedder, seinem Freund und Kollegen, mit dem er1981 schon in "Das Boot" spielte. Rudolph: "Wir kennen uns jetzt 38Jahre. Wir haben beide immer eine große Fresse gehabt und niegekuscht. Es hat mich schwer mitgenommen, als es ihm so schlechtging." Bei den Dreharbeiten im April hatte sich Rudolph mit einemMesser an der linken Hand verletzt. Der Schauspieler, der am Freitag62 wird: "Was ich jetzt so schön finde: Jan ist aus der Reha zurück,meine Finger sind noch dran - das Schicksal ist eine Mischung aus demlieben Gott und Hamburgs Ärzten."Ob die Folge "Der Neue mit 'T'" ebenfalls ein gutes Ende nimmt,wird erst Montagabend aufgelöst - um 18:50 Uhr im Ersten. Regieführte Félix Koch nach einem Drehbuch von Michael Vershinin."Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke, ausführende Produzentin: Dr. ClaudiaThieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin istDiana Schulte-Kellinghaus (NDR)."Großstadtrevier", montags um 18:50 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/revierFotos bei ard-foto.de