Das Erste: Grimme Preis 2020: ARD geht mit 36 Nominierungen ins Rennen

München (ots) - Von den 73 Produktionen und Einzelleistungen, die für den 56.Grimme Preis nominiert wurden, gehen allein 36 Nominierungen an die ARD12 ARD Ko-Produktionen sind in der Kategorie Fiktion nominiert. DieNominierten sind:Bist du glücklich? (Eigenproduktion des HR, Buch: David Ungureit,Regie: Max Zähle)Das Wunder von Wörgl (EPO-Film und FILM-LINE München mit FreibeuterFilm für ORF, BR, ARTE, SFR, Rai Bozen, Regie: Urs Egger)Der König von Köln (Zeitsprung Pictures für WDR, Buch: Ralf Husmann -nach einer Idee von Michael Souvignier, Regie: Richard Huber)Hanne (PROVOBIS für NDR/ARTE, Buch: Beate Langmaack, Regie: DominikGraf)PLAY (SAPPRALOT Productions, Christoph Szonn mit TELLUX next für BR,ARD Degeto, Buch: Philip Koch und Hamid Baroua, Regie: Philip Koch)Polizeiruf 110 - Der Ort, von dem die Wolken kommen (Roxy Film fürBR, Buch: Thomas Korte, Michael Proehl, Regie: Florian Schwarz)Tatort: Anne und der Tod (Eigenproduktion des SWR, Buch: WolfgangStauch, Regie: Jens Wischnewski)Tatort: Falscher Hase (Eigenproduktion des HR, Buch: Emily Atef, LarsHubrich, Regie: Emily Atef)Tatort - Murot und das Murmeltier (Eigenproduktion des HR,Buch/Regie: Dietrich Brüggemann)1000 Arten Regen zu beschreiben (Made in Germany Filmproduktion fürWDR/ARTE, Buch: Karin Kaçi, Regie: Isabel Prahl)Eden (Atlantique Productions / Port au Prince für SWR, ARTE, ARTEFrance und ARD Degeto, Buch/Head-Autor: Constantin Lieb, Regie:Dominik Moll)SpezialHeinrich Breloer für die langjährige, intensive Auseinandersetzungmit Bertolt Brecht und für die besondere Kunst des Übergangs vonDokumentarischem und Fiktionalem in "Brecht" (BavariaFiction/Sattelfim/MIA Film für WDR/BR/SWR/ARTE)15 ARD Ko-Produktionen sind in der Kategorie Info und Kulturnominiert. Die Nominierten sind:Das innere Leuchten (Ama Film für SWR, Buch/Regie: Stefan Sick)Die Story im Ersten: Tote auf der Balkanroute (Eigenproduktion desBR, Buch/Regie: Darko Jakovljevic)Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in Prignitz (Jab Film fürrbb, Buch/Regie: Jean Boué)Draußen (una Film für WDR/ARTE, Buch/Regie: Johanna Sunder-Plassmann,Tama Tobias-Macht)Elternschule (if...Productions für SWR, Buch/Regie: Jörg Adolph, RalfBücheler)Gundermann Revier (Inselfilmproduktion für MDR, rbb, Buch/Regie: GritLemke)Markt der Masken (Filmkraft Peter Heller Produktion für NDR/ARTE,Buch/Regie: Peter Heller)Musste Weimar scheitern? (Schmidt & Paetzel Fernsehfilme für rbb/NDR,Buch/Regie: Andreas Christoph Schmidt)Rabiat: Deutschland den Deutschen (sendefähig für RB, Buch/Regie:Gülseren Ölcüm)Wie "Holocaust" ins Fernsehen kam (Hanfgarn & Ufer/ AliceAgneskirchner Filmproduktion für WDR, NDR, SWR, Buch/Regie: AliceAgneskirchner)SpezialNadia Kailouli und Jonas Schreijäg für die wirkmächtige Aufbereitungihrer exklusiven Recherchen und Bilder von einer Fahrt mit demSeenotrettungsschiff Sea-Watch 3 in verschiedenen Formaten und Filmen(NDR, Strg_F/funk)Britt Beyer und Vassili Silovic (Gesamtregie) sowie Volker Heise(Idee/Konzept) für die Umsetzung des Großprojekts "24 h Europe - TheNext Generation" (rbb/SWR/BR/ARTE/ARD-alpha/RTBF/YLE/Ceska Televize)Besondere Journalistische LeistungOlga Sviridenko, Edmund Willison, Hajo Seppelt, Jörg Winterfeldt undShea Westhoff für ihre Recherchen für die im Rahmen derARD-"Sportschau" ausgestrahlte Dokumentation "Kampf ums Geschlecht"und den Fortsetzungs-Film "Kastrationen an Mittelstreckenläuferinnen"("Sport Inside", WDR)Die Redaktion von "Monitor" für das hohe Niveau ihrerkontinuierlichen und haltungsstarken Berichterstattung überRechtsextremismus und Rechtsterrorismus (WDR).Oliver Mayer-Rüth, stellvertretend für das Team des ARD-StudiosIstanbul, für seine facettenreiche Beiträge aus der Türkei (BR)Drei ARD Ko-Produktionen sind in der Kategorie Unterhaltungnominiert. Die Nominierten sind:Chez Krömer (ProBono Tv für rbb, Regie: Michael Maier, Moderation:Kurt Krömer)Die Geschichte eines Abends...mit Olli Schulz (Eigenproduktion desNDR, Idee/Buch: Domenica Berger, Christian von Brockhausen, FabianDöring, Olli Schulz, Regie: Domenica Berger, Christian vonBrockhausen, Moderation: Olli Schulz)Woidboyz on the road - Per Anhalter durch Bayern (Puls für BR, Buch:Andreas Weindl, Ulrich Nutz, Bastian Kellermeier, Regie: AndreasWeindl, Eva Schatz, Moderation: Bastian Kellermeier, Ulrich Nutz,Andreas Weindl)Sechs ARD Ko-Produktionen sind in der Kategorie Kinder & Jugendnominiert. Die Nominierten sind:Die Sendung mit dem Elefanten - Opernhaus (Folge 534)(Eigenproduktion des WDR, Buch: Leona Frommelt, Natascha Breuers,Katja Engelhardt, Moderation: Tanja Mairhofer, André Gatzke)Der Krieg und ich (LOOKSfilm/Toto Studio/SWR/Arte/Arte France/BBC,Buch: Matthias Zirzow, Maarten van der Duin, Ramona Bergmann, Regie:Matthias Zirzow)Ein Fall für die Erdmännchen - Weihnachtsmann gesucht (bigSmile fürNDR, Buch/Regie: Martin Reinl)Karakaya Talk (Labo M für WDR/funk, Moderation: Esra Karakaya, Regie:Nilgün Akinci)Trudes Tier - Inselurlaub (Studio Soi für WDR, Buch: ValentinBurkhardt, Marcus Sauermann , Regie: Johannes Weiland)Y-Kollektiv: Der Rap-Hack - Kauf dich in die Charts (sendefähig fürRB/funk, Moderation/Buch/Regie: Ilhan Coskun)