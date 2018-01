Erste Gewinner des neuen Jahres stehen fest / Eurojackpot steigt auf 54 Millionen Euro (FOTO)

Münster (ots) -Neues Jahr, neues Glück? Mit der Hoffnung, gleich zu Jahresbeginnden großen Jackpotgewinn einfahren zu können, schauten vieleLottospieler am letzten Freitag gebannt nach Helsinki, wo die ersteEurojackpot-Ziehung des Jahres 2018 stattfand. Mit den Gewinnzahlen2, 7, 38, 40 und 45 sowie den beiden Eurozahlen 7 und 10 konntengleich vier Spielteilnehmer Großgewinne in der Gewinnklasse 2erzielen. Die glücklichen Gewinner aus Bayern, Spanien, Italien undDänemark freuen sich über eine Ausbeute von jeweils 452.853,80 Euro.Sicherlich ein schöner Start für diese Eurojackpot-Spieler in dasneue Jahr. Über alle zwölf Gewinnklassen hinweg gab es bei der erstenZiehung des Jahres sogar rund 713.000 Gewinner.Die Gewinnklasse 1 blieb dagegen in der sechsten Ziehung in Folgeunbesetzt. Damit steigt der Jackpot in der obersten Gewinnklasse zurnächsten Ziehung auf 54 Millionen Euro. Mitspielen kann man noch biskommenden Freitag, den 12. Januar, in allen Lotto-Annahmestellen oderunter www.eurojackpot.de. Wir wünschen weiterhin viel Glück zumJahresstart!Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell