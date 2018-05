München (ots) -Am Donnerstag, 24. Mai 2018, einen Monat nach Start der neuenStaffel "Gefragt - Gejagt", bekommt das Team um "Quizgott" SebastianJacoby, "Besserwisser" Sebastian Klussmann und "Bibliothekar" KlausOtto Nagorsnik Verstärkung. Der ehemalige Kandidat der Quizshow mitAlexander Bommes, Dr. Manuel Hobiger, wird fortan als "Quizvulkan"die Jägerfraktion stärken. Hobiger: "Da ich schon einmal als Kandidatin der Sendung war, konnte ich mich etwas auf die Situation als Jägereinstellen. Das Gefühl ist oben auf dem Stuhl aber dennoch komplettanders. Als Jäger quizzt man ja insgesamt mehr als die Kandidaten.Und Quizzen macht ganz einfach Spaß!"Über den Neuzugang ist auch Alexander Bommes angetan: "Ich freuemich auf die Verstärkung für unsere Jäger. Ich kann mich gut an HerrnHobiger als Kandidat erinnern und befürchte, dass er noch schlauergeworden ist." Der Seismologe und Vulkanexperte wurde 2017 DeutscherQuizvizemeister im Einzel und Zweiter bei der Quizweltmeisterschaft.Er ist mehrfacher deutscher Meister im Buzzerquiz, Mitglied derQuiznationalmannschaft und Gründungsvizepräsident des DeutschenQuiz-Vereins.Am 23. April meldete sich die neue Staffel der Quizsendung miteinem Marktanteil von 14,7 Prozent aus der Pause zurück und istvoraussichtlich bis Ende September montags bis freitags um 18:00 Uhrim Ersten zu sehen.In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen einSuperhirn, den Jäger, an - keine leichte Aufgabe für die Kandidaten,denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis aus der deutschenQuiz-Nationalmannschaft."Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany imAuftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beimNorddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deBei Interviewwünschen:Laura Ullmann, Lars Meier Management & PRTel.: 040/7975578-14, E-Mail: laura@larsmeier.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell