München (ots) -Am Montag, 23. April 2018, meldet sich "Gefragt - Gejagt", dasQuiz mit Alexander Bommes, nach fast einjähriger Pause im Erstenzurück. 100 neue Folgen werden bis voraussichtlich Ende September2018 wochentags um 18:00 Uhr zu sehen sein. Dass die Jagdsaisonwieder eröffnet wird, freut Alexander Bommes: "Endlich wieder dieSchnellsten und Schlauesten im Ersten!" Bereits Anfang des Jahreskonnten Fans der Ratesendung vier Primetime-Specials erleben, indenen Familien mit vereinten Kräften gegen die "Jäger" antraten.Im Frühjahr 2017 verabschiedete sich "Gefragt - Gejagt" mitZuschauerhöchstwerten vom Bildschirm: Am 30. März 2017 erzielte dasVorabend-Quiz einen Marktanteil von 15,6 Prozent. Das Promi-Specialam 4. März 2017 erreichte einen Marktanteil von 18,1 Prozent. 5,01Millionen ließen sich die XXL-Ausgabe am Samstagabend nicht entgehen.In "Gefragt - Gejagt" tritt jeweils ein Team von vier Kandidatengegen ein Superhirn, den Jäger, an. Keine leichte Aufgabe für dieKandidaten, denn die Jäger sind ausgewiesene Profis der deutschenQuiz-Nationalmannschaft."Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany imAuftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktionliegt beim Norddeutschen Rundfunk.