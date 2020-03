Das Erste / Geänderter Programmablauf heute, 24. März 2020, im Abendprogramm des Ersten

München (ots) -20:00 Uhr Tagesschau20:15 Uhr ARD extra: Die Corona-Lage Moderation: Ellen Ehni Diese Sendung im Ersten wird zusätzlich zur Live-Untertitelung auf tagesschau24 auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten. Im Internet als Live-Stream via DasErste.de und über HbbTV (Das Erste) gibt es diesen Service ebenfalls.Mit Report Mainz Moderation: Fritz Frey21:00 Uhr Um Himmels Willen (244) Fernsehserie Deutschland 202021:45 Uhr In aller Freundschaft (889) Fernsehserie Deutschland 202022:30 Uhr Tagesthemen mit Wetter Moderation: Ingo Zamperoni23:00 Uhr TALK am Dienstag NDR Talk Show - Die Videokonferenz Mit Bettina Tietjen und Jörg Pilawa23:45 Uhr LieferService Mit Jan Josef Liefers00:45 Uhr NachtmagazinDen geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte auch den Seiten https://www.daserste.de/programmPressekontakt:Presseservice Das Erste,Tel. 089 / 5900 42896, E-Mail: presseservice@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4555794OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell