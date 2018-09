München (ots) -Anfang Dezember 2018 ist der "Lindenstraße"-Star in derARD-Telenovela im Ersten zu sehen.Hotelier Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke) erwartet einenbesonderen Gast im "Drei Könige" und gibt Anweisung, dass niemand,besonders nicht die Presse, Wind davon bekommen soll, um diePrivatsphäre des Gasts nicht zu stören. Doch zu seiner Überraschungsorgt der Gast selbst für großen Bahnhof, denn er liebt großeAuftritte: Frederike Prinzessin zu Lüdecke, geborene Holsten(Marie-Luise Marjan), ist der sommerlichen Hitze Hamburgs entflohenund hat sich Lüneburg als Zwischenstopp ihrer Reise an die Coted'Azur ausgesucht. Sie reist im Blitzlichtgewitter derRegenbogenpresse an, denn wo Frederike ist, ist eigentlich immeretwas los. Frederike ist vom ersten Moment an vom Zauber der Stadtangetan - und von diesem charmanten Hotelier ...Dabei ist Frederike wahrlich nicht mit dem goldenen Löffel im Mundaufgewachsen - sie stammt aus einfachen Verhältnissen derostwestfälischen Provinz. Fest entschlossen, sich durchzubeißen undein gutes Leben zu haben, zeigt sich früh ihr Talent, Trends undModen zu erkennen und das Beste daraus zu machen. Der Handel mitFeuchties, Dosierkugeln für die Waschmaschine und Mikrofaser-Tüchernbegründet ein beachtliches Vermögen, das sie jedoch auch großzügigfür soziale Stiftungen und die Förderung junger Künstler einsetzt.Mehrere Ehen rauschen durch ihre Biografie, erst ihr letzter Ehemannwird ein Partner fürs Leben: Possidius Prinz von Lüdecke, kurz Poppigenannt. Er gehört zum verarmten Landadel und neben dem Titel bringtder fast 20 Jahre ältere Prinz nichts als Schulden in die Ehe ein.Doch Frederike hält ihm bis zu seinem sanften Ableben die Treue.Obwohl Frederike seit Jahrzehnten Glamour ausstrahlt, stilsicherauftritt und mit allen namhaften Künstlern der Gegenwart befreundetist, hat sie sich auch immer eine gute Portion Gewitztheit bewahrt.Sie ist eine Grande Dame mit einem noch immer erstaunlich großenHunger nach Leben!Marie-Luise Marjan blickt mit ihren bisherigen Rollen aufJahrzehnte der Fernsehgeschichte zurück: "Smog", "Ein Herz und eineSeele", "Palermo oder Wolfsburg", "Berlin Alexanderplatz", "Tatort","Traumschiff", "Schwarzwaldklinik", als Pastorin in "Dem Himmel seiDank" - und natürlich in der Rolle, die jeder kennt: als "MutterBeimer" seit der ersten Folge der "Lindenstraße". Marjan: "Nur eineKunstmäzenin habe ich noch nie gespielt, darauf freue ich mich sehr!"Zu sehen ist Marie-Luise Marjan in der Gastrolle ab Folge 2788,voraussichtlich Anfang Dezember im Ersten.Seit 1990 engagiert sich Marie-Luise Marjan bei UNICEF und beimKinderhilfswerk PLAN International als Mitglied im Kuratorium vonPlan International Deutschland.2010 gründete sie die Marie-Luise-Marjan-Stiftung unter dem Dachvon PLAN, deren Zweck darin besteht, weltweit Projekte zurUnterstützung bedürftiger Kinder, insbesondere benachteiligterMädchen, zu fördern. "Mit persönlichem Spaß" ist sie seit 2018außerdem Märchen-Botschafterin der Stadt Hanau und der dortigenBrüder Grimm Festspiele."Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/roterosenPressefotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDZ! Kommunikation, Tel.: 030/3101-8866, Dieter ZurstraßenTel.: 0160/4798370, E-Mail: dieter.zurstrassen@berlin.deoder am Set: Annkathrin Pinckernelle, Tel.: 04131/886340,E-Mail: apinckernelle@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell