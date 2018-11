München (ots) - Die nächste Quizshow-Woche startet mit zwei echtenSpaßgaranten: Am Montag liefern sich die Comedians Guido Cantz undMike Krüger an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Eltonein aberwitziges Rate-Duell. Zwei Frauen, die sich bestens mit Kidsauskennen, treten am Freitag bei "Wer weiß denn sowas?" an:"Dingsda"-Moderatorin Mareile Höppner spielt gegen ihre KolleginJohanna Klum, die seit dem Sommer frischgebackene Mutter einer süßenTochter ist. Die Schauspielerin Janina Hartwig übernahm einst denStaffelstab, als TV-Nonne in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" vonihrer Kollegin Jutta Speidel. Am Dienstag hoffen beide auf"göttlichen Beistand", wenn es an's Erraten der richtigen Antwortenauf knifflige Fragen aus zwölf Kategorien geht. Die"GZSZ"-Schauspielerin Gamze Senol und "YouTube"-Star Bianca "Bibi"Heinicke wollen am Mittwoch möglichst viel Geld für ihre Unterstützerim Publikum erspielen. Norddeutscher Frohsinn ist am Donnerstaggarantiert, wenn Moderator Kai Pflaume das Gesangsduo "Klaus undKlaus" im "Wer weiß denn sowas?"-Studio zu Gast hat. Welcher Klaus -Klaus Baumgart oder Klaus Büchner - wird sich zum Sieg "an derNordseeküste" schunkeln? Natürlich der, der Fragen wie diese richtigbeantwortet:Warum verteilte George Clooney 2017 auf einem Flug nachGroßbritannien Kopfhörer an die mitreisenden Passagiere?a) Er wollte ihnen sein neues Comedy-Programm vorspielen.b) Er wollte sie vor seinen lärmenden Zwillingen schützen.c) Er lud sie zu einer buddhistischen Achtsamkeitsmeditation ein.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 26. bis 30. November 2018 imÜberblick:Montag, 26. November - die Comedians Guido Cantz und Mike KrügerDienstag, 27. November - die Schauspielerinnen Janina Hartwig undJutta SpeidelMittwoch, 28. November - die "GZSZ"-Schauspielerin Gamze Senol und"YouTube"-Star Bianca "Bibi" HeinickeDonnerstag, 29. November - das Gesangsduo Klaus Baumgart und KlausBüchnerFreitag, 30. November - die Moderatorinnen Mareile Höppner undJohanna Klum"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell