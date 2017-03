Erste G20-Delegationen treffen in Baden-Baden ein

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot treffen sich am Freitag und Samstag die Finanzminister und Notenbankchefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der EU in Baden-Baden.



Bereits am Donnerstag reisen viele Delegationen an. Insgesamt werden rund 1800 Gäste erwartet, die Hotels in der Stadt sind voll. Wie viele Polizisten im Einsatz sein werden, verrät die Polizei nicht, neben Beamten aus Baden-Württemberg kommt ein kleiner Teil auch aus anderen Bundesländern. Alle Vorbereitungen liefen wie geplant, sagte ein Polizeisprecher.

Während sich die Finanzminister- und Notenbankchefs bei ihren Beratungen auf das Wachstum der Weltwirtschaft konzentrieren und mit einem OECD-Bericht zum Thema beschäftigen, wollen außerhalb des abgesperrten Tagungsbereichs verschiedene Protestgruppen alternative Konzepte deutlich machen. Unter anderem ist eine Demonstration des Bündnisses NoG20 mit rund 1000 Teilnehmern angekündigt. Neben dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac sind auch Gewerkschaften sowie linke Gruppierungen und Umweltverbände beteiligt.

Das entwicklungspolitische Bündnis "erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung" unter Beteiligung der Kirchen will einen Schuldenreport vorstellen. Am Freitagnachmittag gibt es in der Evangelischen Stadtkirche einen Gottesdienst mit dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger und dem Evangelischen Landesbischof von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh.

Beide sprachen sich im Vorfeld für mehr globale Gerechtigkeit aus. "Es ist an der Zeit, die Welt mit den Augen der Armen zu sehen", sagte Burger dem "Badischen Tagblatt" (Mittwoch). Die Aufgabe der Finanzmister sei es gerade nicht, die Interessen einzelner starker Gruppen und Länder durchzusetzen, betonte Cornelius-Bundschuh. "Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass gerade die Armen bessere und nachhaltige Lebensperspektiven erhalten."

Deutschland hat zurzeit die G20-Präsidentschaft inne. Im Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel in Hamburg./moe/avg/DP/zb