Das Erste / Fulminanter Start von BABYLON BERLIN im Ersten / 7,83 Millionen Zuschauer sahen gestern die Free-TV-Premiere

München (ots) - Mit 7,83 Millionen Zuschauern und einemMarktanteil von 24,5 Prozent gelang BABYLON BERLIN gestern einhervorragender Start im Ersten. Auch für das jüngere Publikum warendie ersten drei Folgen der 16-teiligen Serie von Tom Tykwer, HenkHandloegten und Achim von Borries ein Hingucker: 21,2 ProzentMarktanteil erreichte BABYLON BERLIN bei den 14- bis 49-Jährigen. Dienachfolgende Dokumentation "1929 - Das Jahr Babylon" (rbb) sahen 4,09Millionen Zuschauer (Marktanteil 19,1 Prozent).Der Erfolg von BABYLON BERLIN ist nicht zu stoppen. Die Produktionvon X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky undBeta Film erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen, wurde in rund100 Länder verkauft und begeisterte bisher nicht nur die Kritiker,sondern auch Zuschauer weltweit.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Einfulminanter Start! Im Ausland hat BABYLON BERLIN schon Siegegefeiert, nun wurde das erste Heimspiel in der großen Arena gewonnen.Für BABYLON BERLIN hat die ARD besondere Anstrengungen unternommenund ist neue Wege gegangen. Dem ganzen Team vor und hinter der Kameragilt mein Dank für diese großartige Serie. Viele Kolleginnen undKollegen in der ARD haben sich im Fernsehen, im Hörfunk und Onlinefür die Premiere engagiert - auch dafür herzlichen Dank. Dass dieanschließende Dokumentation ebenfalls auf großes Zuschauerinteressestieß, freut mich besonders."Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto: "Sensationell -ich bin sehr glücklich, dass unsere hochklassige und komplexe Seriedas Publikum im Ersten von Beginn an so begeistert. Wir sind fürdiese Serie erzählerisch und bei der Zusammenarbeit mit unserenPartnern ganz neue Wege gegangen und das hat sich national undinternational absolut ausgezahlt. Es wird uns Antrieb sein, diesenWeg weiter zu gehen. Ich bedanke mich bei meinem Team der ARDDegeto und unseren Partnern, vor allem aber bei den drei Autoren undRegisseuren Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries, denHauptdarstellern Liv Lisa Fries und Volker Bruch sowie allenBeteiligten für ihre Begeisterung und ihre kreative Leistung."Die Folgen 4 bis 6 von BABYLON BERLIN zeigt Das Erste am kommendenDonnerstag, 4. Oktober 2018, ab 20:15 Uhr.www.daserste.de/BabylonBerlinwww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deAriane Pfisterer, ARD Degeto,,Tel. 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deRegine Baschny, JUST PUBLICITY GmbHTel.: 089/202082-60, E-Mail: r.baschny@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell