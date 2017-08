München (ots) -Endlich floriert die Kanzlei wieder, die Zeiten der existenziellenBedrohung sind überstanden. Die neuen Mandanten, die tagtäglichkommen, reich wie arm, fordern die beiden Anwälte Isa von Brede(Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) mit ihren ganzbesonderen Anliegen. Unterstützt werden die Anwälte bei diesemEinsatz von der Rechtsanwaltsgehilfin Yasmin (Sophie Dal) und derschlagkräftigen Reinigungsfachkraft Gudrun (Katrin Pollitt).In der ersten Folge "Neustart" vertritt Markus Gellert den RapperDogan (Alpa Gun), der einen Vertrag mit einer internationalenPlattenfirma unterschreiben möchte, aber nicht darf. Noch ist er anseinen Manager Murat gebunden. Isa von Brede hat es mit demverschwundenen Kleinkind Selina zu tun, das der trunksüchtigen Muttervor einem Supermarkt abhandengekommen ist. Hat Leonie Krüger ihreTochter getötet, weil sie Selina nicht in die Obhut des Jugendamtsgeben wollte?In den neuen Folgen lernen wir die 15-jährige Milena kennen, dieihrer Mutter das Sorgerecht entziehen lassen will. Sie hat die Chanceauf eine internationale Modelkarriere, ihre Mutter aber fürchtet umdie Gesundheit ihres Kindes in diesem vom Schlankheitswahn besessenen"Hungerbusiness". Ein homosexueller Fußballer hat Angst vor einemerpressten Coming out durch einen Videoblogger, dessen wahreAbsichten aber ganz woanders liegen. Diese und viele schwierige,menschlich berührende Fälle hat das Team der Kanzlei mit vielEinfühlungsvermögen und persönlichem Einsatz zu meistern."Die Kanzlei" ist eine Produktion der LETTERBOX FilmproduktionGmbH (Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag derARD-Gemeinschaftsredaktion Hauptabend unter Federführung des NDR undWDR für Das Erste. Die Redaktion hat Diana Schulte-Kellinghaus (NDR),Executive-Producer ist Gebhard Henke (WDR)."Die Kanzlei": zwei Folgen der neuen Ausstrahlung stehen ab sofortim Vorführraum des Pressedienstes Das Erste(https://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx) fürakkreditierte Journalisten zur Ansicht bereit. Das Presseheft zumDownload finden Sie ebenfalls im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de/start.aspx).Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089 / 5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deBei Interviewwünschen mit den Hauptdarstellern wenden Sie sich bittean:Enno Wiese, Büro Berlin Medienagentur GbR,Tel.: 0172-3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell