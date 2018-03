München (ots) -Sommer 1944 irgendwo in der schwäbischen Provinz. Den fünf Jungsaus der Freibadclique steht der Sinn nach Musik und Mädchen, vorallem nach Lore in dem roten Badeanzug - ganz bestimmt nicht nachVaterlandspflicht und Krieg. Doch sie können dem Schrecken der Frontnicht entkommen. "Bleibt übrig", ruft Lore ihnen nach. Imdarauffolgenden Sommer 1945 sind es nur noch drei aus der Clique, diesich im Freibad wieder zusammenfinden und versuchen, in der nunneugeordneten Welt zurechtzukommen."Die Freibadclique" nach dem Roman von Oliver Storz erzählt eineGeschichte von der Jugend in Kriegszeiten, von Freundschaft, Schuldund von der Sehnsucht nach Liebe. Mit Jonathan Berlin, AndreasWarmbrunn, Theo Trebs, Joscha Eißen, Laurenz Lerch u.a. Regie undDrehbuch: Friedemann Fromm. Die Redaktion haben Brigitte Dithard(SWR) federführend für das Redaktionsteam Manfred Hattendorf (SWR),Christine Strobel (ARD Degeto), Wolfgang Voigt (MDR), SabineHoltgreve (NDR) und Andrea Etspüler (SR). Der Film ist eineProduktion der ZIEGLER FILM Baden-Baden (Produzent: MarcMüller-Kaldenberg) & München mit MIA FILM. Koproduzenten sind ReginaZiegler (Ziegler Film) und Michal Pokorný (Mia Film) in Koproduktionmit dem federführenden SWR, ARD Degeto, MDR, NDR und SR für DasErste. Gefördert durch MFG Filmförderung Baden-Württemberg,Tschechischer Staatsfonds für Kinematographie und FilmFernsehFondsBayern.Fotos über www.ard-foto.deEine Pressemappe zum Download sowie den Fernsehfilm zur Ansichterhalten akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de).Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.defilmcontact, Julia Kainz,Tel.: 030/27908700, E-Mail: info@filmcontact.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell