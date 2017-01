München (ots) -Carla Temme (Meike Droste) ist die Hauptfigur der neuenHauptabendserie "Frau Temme sucht das Glück", die mit sechs Folgen ab24. Januar 2017 dienstags um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein wird.Sie ist Risikoanalystin bei der "Rheinischen" und ihr Können wird nunrichtig gefordert, seit der Vorstand ein neues Geschäftsmodellentwickelt hat, das ab sofort alles - wirklich alles - versichert:die Angst vor einem bösen Fluch; die Sorge der Braut, von ihremzukünftigen Ehemann betrogen zu werden oder die Furcht einessteinalten Herren, dass er die teure Feier zu seinem 110. Geburtstagvielleicht nicht mehr erleben könnte.Carlas Kollegen könnten nicht unterschiedlicher sein: Da sind derkaufsüchtige Chef Hans-Peter-Mühlens (Martin Brambach), ihrnassforscher Konkurrent Frank Weber (Sebastian Schwarz), dergutmütige Büronachbar Horst Ballsen (Ronald Kukulies) und schließlichnoch Mikael (Richard Ulfsäter), der mit seinem chaotischen CharmeCarlas Herz erobert und ihre geordnete Welt noch mehr durcheinanderbringt. Der erste Kunde für Carla Temme heißt Färber (Jörg Witte),ist ein Geflügelfabrikant, der sich dagegen versichern will, voneinem gefrorenen Hähnchen erschlagen zu werden. Ob es zu einersolchen Versicherung kommt und mit welcher Unterstützung Carlarechnen kann -kann am Dienstag, 24. Januar 2017, um 20:15 Uhrbeantwortet werden."Frau Temme sucht das Glück" ist eine Produktion von Warner Bros.ITVP Deutschland (Produzenten: Sabine de Mardt, Rainer Marquass) imAuftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogrammfür Das Erste. Die Redaktion hat Nina Klamroth (WDR), ExecutiveProducer ist Gebhard Henke (WDR).Drei Folgen stehen im Vorführraum des Ersten zur Ansicht bereit.Eine Pressemappe zur Serie finden Sie in der Rubrik "Pressemappen"zum Download(https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx). Fotosüber www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deoderUlrike Schlie, Torsten Maassen, Picture Puzzle Medien,Tel.: 0221 / 5000 3912, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell