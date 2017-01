München (ots) -Heiraten ist eine ernste Sache. Ein bedeutender Schritt im Leben.Da sollte nichts schief gehen. Was aber, wenn doch? Wenn der Partnerdes Vertrauens plötzlich zum Ehebrecher wird? Damit beschäftigt sich- nach dem erfolgreichen Start von "Frau Temme sucht das Glück" amvergangenen Dienstag um Ersten - Risikoanalystin Carla Temme (MeikeDroste) von der "Rheinischen" in ihrem zweiten Fall "Der perfekteMann".Sabine Helmer (Theresa Scholze) will die Treue ihres VerlobtenPeter (Christian Hockenbrink) nach der Hochzeit für eine Million Euroversichern lassen. Im Rahmen der Risikoanalyse engagiert Carla ihreSchwester Hannah (Anna Blomeier) als Treuetesterin.Carla Temme (Meike Droste) ist die Hauptfigur der neuenHauptabendserie "Frau Temme sucht das Glück", die immer dienstags, um20:15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Sie ist Risikoanalystin bei der"Rheinischen" und hat nun das neue Geschäftsmodell, umzusetzen, dasab sofort alles - wirklich alles - versichert."Frau Temme sucht das Glück" ist eine Produktion von Warner Bros.ITVP Deutschland (Produzenten: Sabine de Mardt, Rainer Marquass) imAuftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogrammfür Das Erste. Die Redaktion hat Nina Klamroth (WDR), ExecutiveProducer ist Gebhard Henke (WDR).Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deoderUlrike Schlie, Torsten Maassen, Picture Puzzle Medien,Tel.: 0221 / 5000 3912, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deDrei Folgen stehen im Vorführraum des Ersten zur Ansicht bereit.Eine Pressemappe zur Serie finden Sie in der Rubrik "Pressemappen"zum Download(https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx).Fotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell