Erste Frau an der Spitze der NAKO Gesundheitsstudie - NAKO Vorstand neuformiert

Heidelberg (ots) - Am 1. Oktober 2018 übernimmt Professor Dr.Annette Peters den Vorstandsvorsitz der NAKO Gesundheitsstudie undlöst damit Prof. Dr. med. Klaus Berger ab. Zum ersten Mal seitProjektbeginn ist eine Wissenschaftlerin an der Spitze der NAKO. Neuim Vorstand sind Professor Dr. Tobias Pischon, Professor Dr. HenryVölzke und Martin Schmidt. Neben Professor Berger verlässt auchProfessor Dr. Wolfgang Ahrens das Gremium. Die Amtszeit des neuaufgestellten, ehrenamtlichen Vorstands beträgt 3 Jahre.Professor Peters, Direktorin des Instituts für Epidemiologie desHelmholtz Zentrums München, ist bereits seit 2015 wissenschaftlichesNAKO Vorstandsmitglied. Innerhalb der NAKO verantwortet sie denBereich Bioproben (Lagerung, Analysen, Konzepte, Genetik/Omics) sowiederen Implementierung und die Geodaten."Die Kollegen Berger und Ahrens haben sich durch Ihren Einsatz undIhre Expertise um die NAKO Studie verdient gemacht", so dieinternational anerkannte Forscherin. "Als Vorsitzender hat Prof.Berger wichtige Neuerungen initiiert, wie u. a. die Einführung vonExpertengruppen, die Endpoint Validierung und das "Data freeze".Damit hat er die Studie richtungsweisend geprägt." Professor Ahrens,der schon seit Gründung der NAKO 2014 Mitglied des Vorstandes war,"hat durch die Etablierung des Qualitätsmanagements und der Erhebungvon Sekundärdaten maßgeblich zur Qualität und dem Erfolg der Studiebeigetragen."Professor Annette Peters ist seit 2018 Direktorin des Institutsfür Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München und hatte von2012-2013 die Leitung der Forschungsabteilung "MolekulareEpidemiologie" inne. Von 2008-2018 war sie als Adjunct AssociateProfessor in Department of Environmental Health an der Harvard Schoolof Public Health tätig.Weitere Mitglieder des Vorstandes sind Prof. Dr. Tobias Pischon,Prof. Dr. med. Henry Völzke und Martin Schmidt. Professor Pischon istam Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch mitSchwerpunkt Molekulare Epidemiologie tätig. Prof. Völzke arbeitet alsLeiter der Klinisch-Epidemiologischen Forschung an der UniversitätGreifswald. Mit dem Diplom. Betriebswirt, Martin Schmidt, vomDeutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) gewinnt die NAKO ein neuesVorstandsmitglied, das schon bei der Entstehung dieser in Deutschlandbislang einmaligen Studie mitgewirkt hat.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. Bis Ende Augusthaben über 175.000 Personen (davon 24.500 an der zusätzlicheneinstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung) an der NAKO Studieteilgenommen.Weitere Informationen unter www.nako.de.Ansprechpartnerin für die Presse:Glorianna Bisognin-NechwatalNAKO GeschäftsstelleProjektkommunikationTelefon: 06221- 42620-61E-Mail: presse@nako.de www.nako.deOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell